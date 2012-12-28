31-летняя данковчанка больше года обкрадывала сожителя матери, пока тот был на СВО

Она добавила номер его карты к себе в приложение и потихоньку тратила чужие деньги.

31-летнюю жительницу Данкова ждёт суд по обвинению в краже с банковского счёта 46-летнего участника СВО более 2,4 миллиона рублей.«По версии следствия, жительница Данкова добавила в банковское приложение номер карты сожителя матери — участника СВО, и больше года — с августа 2023 года по октябрь 2024 года снимала и тратила деньги с его банковского счета, похитив более 2,4 миллиона рублей», — сообщает пресс-служба прокуратуры Липецкой области.Служащий в зоне СВО мужчина думал, что копит деньги на карте и не следил за состоянием своего счёта. А когда решил его проверить — понял, что деньги куда-то уходили и сразу же обратился в полицию. И преступление было раскрыто.Женщина признала вину и полностью возместила причиненный ущерб, вернув деньги.Но от уголовного дела это её не спасло — данковчанке грозит до десяти лет лишения свободы.