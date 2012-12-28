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вчера, 15:30
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31-летняя данковчанка больше года обкрадывала сожителя матери, пока тот был на СВО

Она добавила номер его карты к себе в приложение и потихоньку тратила чужие деньги.

31-летнюю жительницу Данкова ждёт суд по обвинению в краже с банковского счёта 46-летнего участника СВО более 2,4 миллиона рублей.

«По версии следствия, жительница Данкова добавила в банковское приложение номер карты сожителя матери — участника СВО, и больше года — с августа 2023 года по октябрь 2024 года снимала и тратила деньги с его банковского счета, похитив более 2,4 миллиона рублей», — сообщает пресс-служба прокуратуры Липецкой области.

Служащий в зоне СВО мужчина думал, что копит деньги на карте и не следил за состоянием своего счёта. А когда решил его проверить — понял, что деньги куда-то уходили и сразу же обратился в полицию. И преступление было раскрыто.

Женщина признала вину и полностью возместила причиненный ущерб, вернув деньги.

Но от уголовного дела это её не спасло — данковчанке грозит до десяти лет лишения свободы.
кража
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Комментарии (4)

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Как гость
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Сначала новые
Представьте
вчера, 16:47
с такой оказаться в отношениях, ужас и кошмар и таких тьма.
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дед
вчера, 16:04
Молодёжь у нас креативная, работать не заставишь.
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ГостьЯ
вчера, 15:58
Как же любят у нас люди чужими руками жар загребать, не думая о том, что бумерангом всё вернётся, только больнее. Ничего святого.
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Лёля
вчера, 15:49
Господи, Боженька! Бедные наши ребята... Им и так там не сладко... А тут ещё и такой пинок от "своих любимых и близких"..........
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