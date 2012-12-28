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Происшествия
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вчера, 15:30
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31-летняя данковчанка больше года обкрадывала сожителя матери, пока тот был на СВО
Она добавила номер его карты к себе в приложение и потихоньку тратила чужие деньги.
«По версии следствия, жительница Данкова добавила в банковское приложение номер карты сожителя матери — участника СВО, и больше года — с августа 2023 года по октябрь 2024 года снимала и тратила деньги с его банковского счета, похитив более 2,4 миллиона рублей», — сообщает пресс-служба прокуратуры Липецкой области.
Служащий в зоне СВО мужчина думал, что копит деньги на карте и не следил за состоянием своего счёта. А когда решил его проверить — понял, что деньги куда-то уходили и сразу же обратился в полицию. И преступление было раскрыто.
Женщина признала вину и полностью возместила причиненный ущерб, вернув деньги.
Но от уголовного дела это её не спасло — данковчанке грозит до десяти лет лишения свободы.
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