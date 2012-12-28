Для замены прав водитель предоставил поддельную медсправку

И это дорого ему обошлось.

Тербунский районный суд оштрафовал на 25 000 рублей 39-летнего жителя Воловского округа за использование поддельной медсправки. Но, можно сказать, мужчина отделался лёгким испугом — уголовное дело по части третьей статьи 327 УК РФ в отношении него было прекращено.По данным объединенной пресс-службы судебной системы Липецкой области, в апреле 2025 года мужчина приобрёл подложную медсправку и использовал её при прохождении процедуры замены водительского удостоверения по истечении срока его действия.В суде он полностью признал вину и раскаялся в содеянном. Также он попытался загладить свою вину добровольным пожертвованием на счёт филиала социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних.