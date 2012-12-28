Сестер-обнальщиц будут судить в Липецке

По данным следствия, за два с половиной года они обналичили больше 200 миллионов рублей.



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Областное управление МВД сообщило о завершенном расследования дела двух сестер из Липецка. 37-ми и 39-летняя женщины обвиняются в незаконном образовании юридических лиц, неправомерном обороте средств платежей и незаконной банковской деятельности. Преступление было раскрыто сотрудниками областного УБЭП. Следственные действия проводились при силовой поддержке Росгвардии. Расследовало дело следственное управление УМВД.Сестры, по данным полиции, занимались обналичиванием денег через созданные на подставных лиц 23 фирмы и шесть ИП. Они оформляли фиктивные сделки на выполнение всевозможных услуг, сдачу в аренду техники и т.п.«С февраля 2019 года по декабрь 2021 года на реквизиты указанных организаций от третьих лиц было зачислено более 202 миллионов рублей. За свою «работу» сёстры брали 10 % от суммы, получаемой для обналичивания. В результате противоправных действий сообщницы извлекли доход в сумме свыше 20 миллионов рублей», — рассказали в полиции.Также следствием установлено, что сестры приобрели, хранили и использовали электронные средства и носители информации, предназначенные для нелегального приёма и перевода денег. Всего полицейскими установлена причастность сестер к 29 фактам неправомерного оборота средств платежей.Во время обысков у сестер изъяты компьютерная техника, документы, печати, факсимильные подписи директоров, более 950 оформленных на различных лиц банковских карт, свыше трёх десятков сотовых телефонов и иные предметы, имеющие доказательственное значение.Приговора женщины дожидаются, находясь под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.