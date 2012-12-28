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Происшествия
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48 минут назад
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Сестер-обнальщиц будут судить в Липецке
По данным следствия, за два с половиной года они обналичили больше 200 миллионов рублей.
Сестры, по данным полиции, занимались обналичиванием денег через созданные на подставных лиц 23 фирмы и шесть ИП. Они оформляли фиктивные сделки на выполнение всевозможных услуг, сдачу в аренду техники и т.п.
«С февраля 2019 года по декабрь 2021 года на реквизиты указанных организаций от третьих лиц было зачислено более 202 миллионов рублей. За свою «работу» сёстры брали 10 % от суммы, получаемой для обналичивания. В результате противоправных действий сообщницы извлекли доход в сумме свыше 20 миллионов рублей», — рассказали в полиции.
Также следствием установлено, что сестры приобрели, хранили и использовали электронные средства и носители информации, предназначенные для нелегального приёма и перевода денег. Всего полицейскими установлена причастность сестер к 29 фактам неправомерного оборота средств платежей.
Во время обысков у сестер изъяты компьютерная техника, документы, печати, факсимильные подписи директоров, более 950 оформленных на различных лиц банковских карт, свыше трёх десятков сотовых телефонов и иные предметы, имеющие доказательственное значение.
Приговора женщины дожидаются, находясь под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.
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