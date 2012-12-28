Все новости
Общество
1470
сегодня, 17:04
3

Пропавшего без вести участника СВО развели через суд

До пропажи сам военнослужащий хотел расторгнуть брак, который он заключил ровно за день до подписания контракта с Минобороны.

Две сестры и брат пропавшего без вести 45-летнего военнослужащего обратились в прокуратуру Измалковского района и попросили принять меры для защиты их прав: у них возникли сомнения в законности брака, заключённого их родственником с 49-летней жительницей Орловской области всего за день до подписания контракта с Минобороны. Пару расписали 27 ноября 2024 года, а уже 28 ноября 2024 года новоиспечённый муж заключил контракт. При этом об обстоятельствах знакомства мужчины и женщины было неизвестно ни его друзьям, ни близким. Совместного быта и общих детей у супругов не было.

Брат и сестры пропавшего предполагают, что 49-летняя женщина специально нашла себе выгодную партию: познакомилась, напоила и затащила под венец.

«Находясь на СВО, боец предпринимал попытки расторгнуть брак. В сборе и подготовке документов для обращения в суд ему помогал сослуживец. Родным военнослужащий сообщил, что считает себя обманутым и полагал, что женщина вступила в брак с ним исключительно ради получения соответствующих выплат и не имела намерения создавать семью», — сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

Прокурор направил в суд иск о признании брака недействительным и эти требования удовлетворены. Кроме брата и сестёр других близких родственников (родителей, детей) у пропавшего без вести теперь нет и они могут претендовать на выплаты.
спецоперация
суд
1
3
3
6
0

Комментарии (3)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Сначала новые
Савелий
13 минут назад
Мой дед в 41-м ушел на фронт не за деньги.
Ответить
вопрос
49 минут назад
теперь не только к мадам но и органам загс. требовать проверку прокуратуры по законности действий обоих.
Ответить
мосякин
52 минуты назад
никак не поделят. Жутко, страшно, что с людьми делают деньги.
Ответить
