Крещение в Липецке: где окунуться в иордань, много ли у нас моржей и новая мошенническая схема
Липчане сокращали траты на покупку продуктов и больше расходовали на товары повседневного спроса
Общество
1470
сегодня, 17:04
3
Пропавшего без вести участника СВО развели через суд
До пропажи сам военнослужащий хотел расторгнуть брак, который он заключил ровно за день до подписания контракта с Минобороны.
Брат и сестры пропавшего предполагают, что 49-летняя женщина специально нашла себе выгодную партию: познакомилась, напоила и затащила под венец.
«Находясь на СВО, боец предпринимал попытки расторгнуть брак. В сборе и подготовке документов для обращения в суд ему помогал сослуживец. Родным военнослужащий сообщил, что считает себя обманутым и полагал, что женщина вступила в брак с ним исключительно ради получения соответствующих выплат и не имела намерения создавать семью», — сообщает пресс-служба областной прокуратуры.
Прокурор направил в суд иск о признании брака недействительным и эти требования удовлетворены. Кроме брата и сестёр других близких родственников (родителей, детей) у пропавшего без вести теперь нет и они могут претендовать на выплаты.
1
3
3
6
0
Комментарии (3)