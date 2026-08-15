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Общество
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Общество
2175
15.08.2026 17:00
5

В Липецкой области потеплеет до +27

В выходные дни тепло вернется, но уже в понедельник резко похолодает.

16 и 17 августа территория Липецкой области окажется под влиянием западного антициклона, существенных осадков не ожидается. 18 августа через регион пройдет холодный атмосферный фронт, который принесет кратковременные дожди, температура понизится.

Среднесуточные температуры воздуха составят 18-20 градусов тепла, что в пределах нормы.

По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 16 августа в Липецкой области переменная облачность, без существенных осадков. Ветер северо-западный, ночью слабее, 4-9 м/сек, днем усилится до 7-12 м/сек. Температура ночью будет от +9 до +14 градусов, днем – от +22 до +27.

В Липецке переменная облачность, без существенных осадков. Температура ночью будет от +11 до +13 градусов, днем – от +23 до +25 градусов.

День 15 августа стал самым теплым в Липецке в 2014 году, тогда в городе было +37. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1998 году – 6 градусов тепла.
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Комментарии (5)

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Сначала новые
1
15.08.2026 23:55
Бенз действительно бадяжат по заявленному рецепту: 50/50 товарный с техническим прямогонным + простые добавки. Пахнет авиакеросином.
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vlad
15.08.2026 22:59
Враки, похолодает, но резко, со среды.
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Велосипедист
15.08.2026 18:21
Только что вернулся с вечерней велопрогулки , был сильный ветер , но он особо не мешал мне, солнышко светило, мне было радостно, повидал многих знакомых мне людей , кое с кем сумел пообщаться , так перекинулись словами и то хорошо ! Завтра , если Бог даст ,то поеду на тот берег !
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?
15.08.2026 17:32
Вы что там курите? Посмотрите прогноз, а потом пишите.
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По прогнозу
15.08.2026 17:16
В понедельник 28 тепла
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