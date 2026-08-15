Общество
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15.08.2026 17:00
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В Липецкой области потеплеет до +27
В выходные дни тепло вернется, но уже в понедельник резко похолодает.
Среднесуточные температуры воздуха составят 18-20 градусов тепла, что в пределах нормы.
По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 16 августа в Липецкой области переменная облачность, без существенных осадков. Ветер северо-западный, ночью слабее, 4-9 м/сек, днем усилится до 7-12 м/сек. Температура ночью будет от +9 до +14 градусов, днем – от +22 до +27.
В Липецке переменная облачность, без существенных осадков. Температура ночью будет от +11 до +13 градусов, днем – от +23 до +25 градусов.
День 15 августа стал самым теплым в Липецке в 2014 году, тогда в городе было +37. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1998 году – 6 градусов тепла.
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