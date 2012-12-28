Ночная атака БПЛА: ранены два человека, повреждены четыре частных дома и строящаяся многоэтажка
В России
83
сегодня, 00:45
В Подольске эвакуировали детей во время пожара в больнице
"Возгорание произошло в кладовой комнате на 12 квадратных метров на втором этаже. Эвакуировано 12 детей, 11 человек персонала, пострадавших нет", - рассказали в пресс-службе администрации.
"По прибытии первых пожарно-спасательных подразделений наблюдалось открытое горение со второго этажа трехэтажного кирпичного здания. Силы пожарных были брошены на спасение, эвакуацию людей и тушение пожара", - говорится в сообщении ведомства.
0
0
0
0
0
Комментарии