20-летний и 19-летний курьеры мошенников забрали у липецкого пенсионера почти 4 миллиона рублей
20-летний и 19-летний курьеры мошенников забрали у липецкого пенсионера почти 4 миллиона рублей
Общество
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сегодня, 10:13
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Тучи мотыльков накрыли Елец
Насекомые заполонили пойму реки Быстрая Сосна.
В облаке мотылька буквально утонул Каракумсский мост.
Подобное явление уже фиксировалось в Ельце три года назад.
Массовый вылет метулицы с воды происходит в течении одного-двух дней. В это время мотыльки спариваются. Затем метулица откладывает яйца и тут же умирает.
В момент роения в долине рек, где оно происходит, у рыбы начинается настоящий пир – вода просто бурлит от ее обилия.
Фото/видео: vk.ru/my_elets
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