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59 минут назад
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Иностранец попался в Липецкой области на попытке торговли наркотиками

Оперативники ФСБ задержали его с поличным — у тайника с оптовой партией синтетики.

По материалам УФСБ России по Липецкой области Левобережный суд Липецка вынес приговор выходцу из центрально-азиатской страны  за покушение на сбыт наркотиков в особо крупном размере группой лиц по предварительному сговору. Иностранец получил восемь лет строгого режима. 

«Проведенным оперативно-розыскными мероприятиями и следственными действиями установлено, что фигурант вступил в переписку с неустановленным лицом посредством иностранного мессенджера, в целях незаконного приобретения наркотических средств в особо крупном размере и последующего их сбыта через тайниковые закладки за денежное вознаграждение», — сообщает областное управление ФСБ.   

Задержали неудавшегося наркоторговца с поличным: сотрудники УФСБ застали его в момент изъятия наркотиков из тайника.

Фото УФСБ по Липецкой обалсти.

наркотики
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Комментарии (1)

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Сначала новые
А телефонных
13 минут назад
разводил почему-то не могут поймать.. (Или не хотят, свыше не дано распоряжения их ловить?)
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