Иностранец попался в Липецкой области на попытке торговли наркотиками

Оперативники ФСБ задержали его с поличным — у тайника с оптовой партией синтетики.





По материалам УФСБ России по Липецкой области Левобережный суд Липецка вынес приговор выходцу из центрально-азиатской страны за покушение на сбыт наркотиков в особо крупном размере группой лиц по предварительному сговору. Иностранец получил восемь лет строгого режима.«Проведенным оперативно-розыскными мероприятиями и следственными действиями установлено, что фигурант вступил в переписку с неустановленным лицом посредством иностранного мессенджера, в целях незаконного приобретения наркотических средств в особо крупном размере и последующего их сбыта через тайниковые закладки за денежное вознаграждение», — сообщает областное управление ФСБ.Задержали неудавшегося наркоторговца с поличным: сотрудники УФСБ застали его в момент изъятия наркотиков из тайника.