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Происшествия
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59 минут назад
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Иностранец попался в Липецкой области на попытке торговли наркотиками
Оперативники ФСБ задержали его с поличным — у тайника с оптовой партией синтетики.
«Проведенным оперативно-розыскными мероприятиями и следственными действиями установлено, что фигурант вступил в переписку с неустановленным лицом посредством иностранного мессенджера, в целях незаконного приобретения наркотических средств в особо крупном размере и последующего их сбыта через тайниковые закладки за денежное вознаграждение», — сообщает областное управление ФСБ.
Задержали неудавшегося наркоторговца с поличным: сотрудники УФСБ застали его в момент изъятия наркотиков из тайника.
Фото УФСБ по Липецкой обалсти.
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