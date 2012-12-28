По кольцу у танка поехал транспорт

Компания «Инфинити Групп» восстановила дорогу на месте коммунальной аварии.

Как и предполагал GOROD48, полноценное движение по развязке у памятника Танкистам возобновилось после обеда. В 15:00 по отремонтированной компанией «Инфинити Групп» дороге на месте недавней аварийной раскопки поехал транспорт. Вернулись на круги своя и маршруты 14-ти городских и пригородных автобусов, временно измененных до ликвидации аварии на канализационном коллекторе.Напомним, что провал тротуара у памятника Танкистам случился в понедельник. Как выяснилось, это произошло над 800-миллиметровым напорным самотечным канализационным коллектором. В этот же день «РВК-Липецк» начало аварийно-восстановительные работы, во время которых заменило 25 метров сгнившей трубы, находящейся в эксплуатации более 40 лет.