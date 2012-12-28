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Общество
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сегодня, 15:11
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По кольцу у танка поехал транспорт
Компания «Инфинити Групп» восстановила дорогу на месте коммунальной аварии.
Напомним, что провал тротуара у памятника Танкистам случился в понедельник. Как выяснилось, это произошло над 800-миллиметровым напорным самотечным канализационным коллектором. В этот же день «РВК-Липецк» начало аварийно-восстановительные работы, во время которых заменило 25 метров сгнившей трубы, находящейся в эксплуатации более 40 лет.
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