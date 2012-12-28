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Общество
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вчера, 17:02
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На двенадцати АЗС Липецкой области с 16:00 до 19:00 будут заправлять только спецтранспорт
Отдельный график установлен для АЗС на Воронежском шоссе в Липецке. На ней заправка спецтранспорта будет проходить дважды в сутки.
Спецтранспорт на них будут заправлять ежедневно с 16:00 до 19:00.
Речи идёт о трёх заправках в Липецке: на улицах Зои Космодемьянской, 259, Московской, 81 и Ковалева, 124/1, и девяти АЗС в округах:
в Грязях на улице Чапаева 2-я, строение 67а,
в Данкове на улице Зайцева, 21,
в Ельце на улице Задонской, здание 116,
в Красном на дороге Становое-Троекурово-Лебедянь, 36-й километр, здание 1,
в Лебедяни на улице Льва Толстого, дом 72,
в посёлке Лев Толстой на улице Калинина, сооружение 21а,
в Становом на улице Московской, здание 2,
в Тербунах на улице Октябрьской, дом 1,
в Чаплыгине на улице Максима Горького, здание 130.
Отдельный график установлен для АЗС «Роснефть» на Воронежском шоссе, 2 в Липецке. Здесь заправка специального транспорта будет проходить дважды в сутки: с 04:00 до 07:00 и с 21:00 до 23:00.
Напомним, уже почти неделю — с 11 июля бензин в Липецкой области продают по четно-нечетной схеме. По чётным дням месяца бензин могут приобретать владельцы автомобилей, у которых первая цифра госномера чётная: 0, 2, 4, 6 или 8. По нечётным дням месяца бензин смогут приобретать владельцы автомобилей, у которых первая цифра госномера нечётная: 1, 3, 5, 7, 9. Такое решение на время топливного кризиса принял региональный оперштаб. Оно не касается продаж дизельного топлива.
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