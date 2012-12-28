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вчера, 17:02
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На двенадцати АЗС Липецкой области с 16:00 до 19:00 будут заправлять только спецтранспорт

Отдельный график установлен для АЗС на Воронежском шоссе в Липецке. На ней заправка спецтранспорта будет проходить дважды в сутки.

Правительство Липецкой области сообщило, что с субботы, 18 июля меняется график заправки спецтранспорта на выделенных для этого АЗС «Роснефть».

Спецтранспорт на них будут заправлять ежедневно с 16:00 до 19:00.

Речи идёт о трёх заправках в Липецке: на улицах Зои Космодемьянской, 259, Московской, 81 и Ковалева, 124/1, и девяти АЗС в округах:

в Грязях на улице Чапаева 2-я, строение 67а,

в Данкове на улице Зайцева, 21,

в Ельце на  улице Задонской, здание 116,

в Красном на дороге Становое-Троекурово-Лебедянь, 36-й километр, здание 1,

в Лебедяни на  улице Льва Толстого, дом 72,

в посёлке Лев Толстой на  улице Калинина, сооружение 21а,

в Становом на  улице Московской, здание 2,

в Тербунах на  улице Октябрьской, дом 1,

в Чаплыгине на улице Максима Горького, здание 130.

Отдельный график установлен для АЗС «Роснефть» на Воронежском шоссе, 2 в Липецке. Здесь заправка специального транспорта будет проходить дважды в сутки: с 04:00 до 07:00 и с 21:00 до 23:00.

Напомним, уже почти неделю — с 11 июля бензин в Липецкой области продают по четно-нечетной схеме. По чётным дням месяца бензин могут приобретать владельцы автомобилей, у которых первая цифра госномера чётная: 0, 2, 4, 6 или 8. По нечётным дням месяца бензин смогут приобретать владельцы автомобилей, у которых первая цифра госномера нечётная: 1, 3, 5, 7, 9. Такое решение на время топливного кризиса принял региональный оперштаб. Оно не касается продаж дизельного топлива.
бензин
топливо
АЗС
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Комментарии (12)

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Как гость
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Сначала новые
Мне
вчера, 22:21
Вот интересно, почему я с левым баком должен стоять в очереди по 3 часа с теми у кого правый бак...
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Липчанин
вчера, 21:32
Ага с 16 до19 самое время люди едут домой с работы и стой жди до 19 потом пару часов в очереди ! А что не с 12 до 15когда все люди на работе?
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Москва
вчера, 20:44
это другое
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Всё будет хорошо
вчера, 20:37
В Московской области сегодня был, везде бензин есть и никаких очередей уже.
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Гость
вчера, 21:23
В Москве то будет, а у тебя нет
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Дичь
вчера, 20:28
набирает обороты. Скоро бенз будут вешать в граммах.
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Спать
вчера, 19:21
Спать ложись
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Дед
вчера, 17:49
вот отключат ЭЛЕКТРИЧЕСТВО, как я могу заправить бензогенератор??? Кому звонить чтоб привезли на дом в МЧС, Энергетикам?
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Бабка
вчера, 18:35
Ну мы же как-то живём без генераторов? У нас в деревне тоже на целый день могут отключить.
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дед
вчера, 19:52
Ну мы же как-то живём без генераторов? У нас в деревне тоже на целый день могут отключить. у меня медицинский прибор, который работает от сети, вы живите без генератора, это ваш выбор
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НКВД
вчера, 18:04
Кучеряво живёшь.
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Ага
вчера, 17:21
а с утра?
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