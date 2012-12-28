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Общество
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сегодня, 14:43
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Завершилась укладка асфальта на улице Советской
Ремонт одной из главных магистралей города занял две недели.
Ремонт дорожного покрытия начался 4 июля и занял ровно 14 дней.
Ремонт дороги протяженностью 1,2 километра — от дома № 7 по Советской до дома № 1 на площади Победы — вела липецкая компания, которая выиграла торги стоимостью в 223,6 миллиона рублей. В лот помимо Советской вошло восстановление дорог на восьми улицах, в том числе Первомайской, переулка Задонского и тротуара на Петровском спуске.
В последний раз дорога на Советской обновлялась в 2017 году. Тогда ей занималась белорусская компания.
Фото пресс-службы администрации Липецка
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