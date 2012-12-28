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767
сегодня, 14:43
24

Завершилась укладка асфальта на улице Советской

Ремонт одной из главных магистралей города занял две недели.

Как сообщили в администрации Липецка, сегодня ночью дорожники завершили укладку финального слоя асфальта на улице Советской. Теперь одна из главных магистралей города стала ровнее и безопаснее для водителей.

Ремонт дорожного покрытия начался 4 июля и занял ровно 14 дней.

Ремонт дороги протяженностью 1,2 километра — от дома № 7 по Советской до дома № 1 на площади Победы — вела липецкая компания, которая выиграла торги стоимостью в 223,6 миллиона рублей. В лот помимо Советской вошло восстановление дорог на восьми улицах, в том числе Первомайской, переулка Задонского и тротуара на Петровском спуске.

В последний раз дорога на Советской обновлялась в 2017 году. Тогда ей занималась белорусская компания.

Фото пресс-службы администрации Липецка
ремонт дороги
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Комментарии (24)

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Сначала новые
Антонина
сегодня, 20:54
Сегодня по местному телевидению, сказали , что на Роснефти, по воронежскому шоссе, спец техника, будет обслуживать по часам.. (Ничего личного) приехали , прокрякали, всех сдвинули и на всех......., что заранее, не заправились,отстоял3 часа и, вокруг один негатив и срач...
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Шура
сегодня, 19:04
Пилите Шура она золотая.
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Антон
сегодня, 20:49
Новый мэр.., а ножовка, от старого и затупилась, ничего не поменяется..
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Ну как
сегодня, 19:03
При налётах дорогу раскопают
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Эффективный менеджер
сегодня, 18:59
Теперь начнут копать.
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Ефим
сегодня, 18:55
Срочно нужно раскопать в трёх местах, а то асфальт засохнет
Ответить
СРОЧНЫЕ НОВОСТИ
сегодня, 17:04
В управляющей компании Рога и Копыта сантехник Потапов наконец-то устранил течь в подвале дома № 0 по улице Неизвестной. Скоро наверное все новости будут звучать в таком ключе. Кому интересно про трубы, асфальты и кустики с цветочками. Где скандалы, преступления,интриги и расследования?
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Липчанин76
сегодня, 17:01
Интересно, а лужа на пешеходном переходе возле светофора рядом с Меркурием останется? Уже 30 лет не могут победить, горб на дороге сделать, что бы вода не застаивалась. Все по фэн-шую, а в итоге ноги мокрые.
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Липецкий Вася
сегодня, 18:07
Если сделать - не будут больше деньги выделять на переделывание!
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омсквич
сегодня, 17:00
РВК и квадра "на старт, внимание, марш"
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Злой горожанин
сегодня, 16:47
Самое время вдоль улицы менять трубу как на папина и доватора!
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Байден
сегодня, 16:11
сколько бабла вложено в ежегодные капитальные одноразовые ремонты улицы Советской - можно было бы новый Липецк построить. Браво! Мировой уровень!
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