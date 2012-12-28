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сегодня, 09:12
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Лебедянский схемщик развёл земляков на 2,5 миллиона рублей

Жертвами стали 14 небогатых граждан.

Жителю Лебедяни вменяется в вину обман 14 местных жителей, сообщили в пресс-службе УМВД РФ по Липецкой области.

Жертвами становились простые люди, оттого «навара» за противоправную деятельность с 2023 по 2025 год не хватило бы даже на покупку трехкомнатной квартиры, но зато в изобретательности 37-детнему мужчине не откажешь.

Самый большой куш он сорвал, когда пообещал 32-летнему знакомому вернуть водительские права, отобранные за нетрезвую езду – 590 000 рублей, получив которые перестал выходить на связь. 27-летнего лебедянца он убедил, что сможет грамотно перевести его сбережения в инвестиции – 410 000 рублей; 50-летней гражданке обещал помощь в сдаче водительского экзамена и получении удостоверения ¬– плюс ещё 130 тысяч рублей.

Сейчас полиция ищет и других людей, которые могли пострадать от кипучей деятельности местного «Бендера», а самому ему по частям 2, 3 статьи 159 УК РФ «Мошенничество» грозит до 6 лет лишения свободы.
Мошенничество
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Комментарии (6)

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Сначала новые
Нонка
сегодня, 12:07
Наивность и глупость граждан ходят в обнимку с хитростью это как им кажется ! Ах обмануть меня не трудно -я сам обманываться рад.....
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На
сегодня, 11:08
3ех комнатную не хватило? А на однушку???? Люди по 5 человек на 20 метрах живут. Бардак и разруха-дикий и дичайший капитализм.
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Ну
сегодня, 11:33
пока еще феодализм.Так точнее.
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Ха
сегодня, 10:14
Права покупать - это легко обошлось, потом будет тяжело, когда дтп случится.
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Липчанин
сегодня, 09:47
Ничего себе не богатые, по полмилиона рублей иметь. А какие тогда богатые?
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Александр Н.
сегодня, 09:42
Как раньше говорили-на стройки народного хозяйства,труд он может помочь стать на правильную дорогу,а то что-то много развелось "остапов бендеров"недоделанных.
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