Лебедянский схемщик развёл земляков на 2,5 миллиона рублей

Жертвами стали 14 небогатых граждан.

Жителю Лебедяни вменяется в вину обман 14 местных жителей, сообщили в пресс-службе УМВД РФ по Липецкой области.Жертвами становились простые люди, оттого «навара» за противоправную деятельность с 2023 по 2025 год не хватило бы даже на покупку трехкомнатной квартиры, но зато в изобретательности 37-детнему мужчине не откажешь.Самый большой куш он сорвал, когда пообещал 32-летнему знакомому вернуть водительские права, отобранные за нетрезвую езду – 590 000 рублей, получив которые перестал выходить на связь. 27-летнего лебедянца он убедил, что сможет грамотно перевести его сбережения в инвестиции – 410 000 рублей; 50-летней гражданке обещал помощь в сдаче водительского экзамена и получении удостоверения ¬– плюс ещё 130 тысяч рублей.Сейчас полиция ищет и других людей, которые могли пострадать от кипучей деятельности местного «Бендера», а самому ему по частям 2, 3 статьи 159 УК РФ «Мошенничество» грозит до 6 лет лишения свободы.