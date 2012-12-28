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Происшествия
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вчера, 18:32
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В Липецке БПЛА самолетного типа упал на многоквартирный дом
Пострадавших нет. Жители дома эвакуированы.
«К счастью, детонации не произошло. Пострадавших нет. Жители дома эвакуированы. Территория оцеплена. На месте работают все оперативные службы», – написал губернатор Липецкой области Игорь Артамонов в социальных сетях.
К дому приехал мэр Михаил Щербаков. По его словам в здании работают все экстренные и оперативные службы, прибыли специалисты-взрывотехники.
«В целях безопасности организована эвакуация жителей. Для тех, кому потребуется временное размещение на несколько часов, подготовлена школа №63. Если возникнет необходимость разместить людей на ночь, будет открыт пункт временного размещения в школе №69. Самая главная задача сейчас – обеспечить безопасность жителей и провести полное обследование дома».
Тем временем в Липецке продолжает действовать красный уровень угрозы. До отмены воздушной тревоги приостановлено празднование Дня города.
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