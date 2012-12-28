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вчера, 18:52
9

Празднование Дня города в Липецке приостановлено до отбоя воздушной тревоги

Остановлены музыкальный фестиваль и открытие парка аттракционов.

Сегодня в Липецке празднование дня города должно было продолжится фестивалем «Музыка на Комсомольском» и открытием «Петропарка». Однако оба мероприятия еще не начались — в городе уже два часа действует красный уровень воздушной тревоги.
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При этом, около шести вечера на многоэтажный жилой дом упал БПЛА самолетного типа. Он не сдетонировал. Жильцов дома эвакуировали, а в здании работают взрывотехники. 

«В целях безопасности организована эвакуация жителей. Для тех, кому потребуется временное размещение на несколько часов, подготовлена школа №63. Если возникнет необходимость разместить людей на ночь, будет открыт пункт временного размещения в школе №69», — сообщил глава Липецка Михаил Щербаков.

День города
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Комментарии (9)

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Как гость
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Сначала новые
Дружок
вчера, 21:56
Да , Хранит нас всех Господь !
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Дружок
вчера, 21:53
Главное не бояться ! Желаю всем душевного спокойствия и надеяться на хорошее !
Ответить
танцульки
вчера, 20:08
и пляски будут?
Ответить
даа
вчера, 20:06
Лучше бы бензина закупили
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Местные
вчера, 19:36
Чего праздновать-то?
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Шальная императрица
вчера, 19:32
Пора переезжать в Сселки. Каждый день там веселье. На какую улицу глаз класть? Где этот веселый Фок?
Ответить
Гость
вчера, 19:17
Когда бизнес заинтересован в прибыли,то никакая тревога ему неинтересна.В Сселках Фок всё идет по плану.Дети прыгают на батуте,игра в футбол.Мамашки сидят на лавочках дышат нашей пылью.Всем мира и добра.
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Правда
вчера, 19:08
Ну слава богу Ссёлки это не город.У нас в Фоке веселье продолжается.
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да уж
вчера, 19:05
Какая необходимость гулять в такое время? Сейчас мамашки попрутся пива попить, да ещё и детей с собой потащат.
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