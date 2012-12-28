Сегодня в Липецке: праздник Дня города в самом разгаре, кому в июле предлагают самую большую зарплату
Ковёр среди сосен: Александр Карелин и руководители региона обсудили создание в «Прометее» базы для борцов
Общество
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вчера, 18:52
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Празднование Дня города в Липецке приостановлено до отбоя воздушной тревоги
Остановлены музыкальный фестиваль и открытие парка аттракционов.
При этом, около шести вечера на многоэтажный жилой дом упал БПЛА самолетного типа. Он не сдетонировал. Жильцов дома эвакуировали, а в здании работают взрывотехники.
«В целях безопасности организована эвакуация жителей. Для тех, кому потребуется временное размещение на несколько часов, подготовлена школа №63. Если возникнет необходимость разместить людей на ночь, будет открыт пункт временного размещения в школе №69», — сообщил глава Липецка Михаил Щербаков.
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