День города в Липецке: парад колясок, группа PIZZA, где перекроют движение и как вечером уехать с концерта
Полицейские нашли устроивших гонки в зоне района компактного проживания и работы незрячих
Происшествия
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сегодня, 18:51
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Липчанка едва не утонула в районе Новолипецкого пляжа
Пловчиха не рассчитала свои силы, пытаясь переплыть одно из самых широких мест реки Воронеж.
На место происшествия немедленно выдвинулись спасатели областной службы ГПСС. Они вытащили перепуганную женщину из воды и доставили на сушу. В госпитализации пострадавшая не нуждалась.
Фото пресс-службы УГПСС Липецкой области
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