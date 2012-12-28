Липчанка едва не утонула в районе Новолипецкого пляжа

Пловчиха не рассчитала свои силы, пытаясь переплыть одно из самых широких мест реки Воронеж.

Сегодняшний вечер на Новолипецком пляже едва не завершился трагедией. 41-летняя женщина решила в одиночку переплыть реку Воронеж в самом широком ее месте, между Новолипецким пляжем и набережной, называемым Липецкое озеро, но на середине пути у нее закончились силы. К счастью, отдыхающие вовремя заметили, что пловчиха тонет, и вызвали спасателей.На место происшествия немедленно выдвинулись спасатели областной службы ГПСС. Они вытащили перепуганную женщину из воды и доставили на сушу. В госпитализации пострадавшая не нуждалась.