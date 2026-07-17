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Происшествия
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вчера, 19:55
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Упавший на дом дрон обезопасят завтра
Жильцам многоэтажки предлагают разместиться в пункте временного пребывания.
«Для всех, у кого нет возможности переночевать у родственников или знакомых, готов пункт временного размещения в школе №69. Там подготовлены спальные места, вода и все необходимое для ночлега.
Как только специалисты завершат обследование и будет принято решение о безопасности дома, жители смогут вернуться в свои квартиры.
По всем возникающим вопросам можно обращаться в УК «Дом наших друзей» по телефону: 22-08-45 (круглосуточный). Если телефон не отвечает, просьба звонить в ЕДС: 88004504848«, — рассказал глава города.
Беспилотник самолетного типа упал на многоэтажный жилой дом в Липецке сегодня около шести вечера. К счастью, он не сдетонировал. Жильцы дома были эвакуированы.
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