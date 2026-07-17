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9392
вчера, 19:55
15

Упавший на дом дрон обезопасят завтра

Жильцам многоэтажки предлагают разместиться в пункте временного пребывания. 

Специалисты, имеющие допуск к проведению работ по разминированию БПЛА, смогут приступить к работе только завтра. До завершения этих мероприятий возвращаться в квартиры нельзя, сообщил мэр Михаил Щербаков.

«Для всех, у кого нет возможности переночевать у родственников или знакомых, готов пункт временного размещения в школе №69. Там подготовлены спальные места, вода и все необходимое для ночлега.

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Как только специалисты завершат обследование и будет принято решение о безопасности дома, жители смогут вернуться в свои квартиры.

По всем возникающим вопросам можно обращаться в УК «Дом наших друзей» по телефону: 22-08-45 (круглосуточный). Если телефон не отвечает, просьба звонить в ЕДС: 88004504848«, — рассказал глава города.

Беспилотник самолетного типа упал на многоэтажный жилой дом в Липецке сегодня около шести вечера. К счастью, он не сдетонировал. Жильцы дома были эвакуированы.

воздушная тревога
БПЛА
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Комментарии (15)

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Как гость
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Сначала новые
всё правильно
вчера, 22:34
Что возмущаетесь ? Ночью темно же, ничего не видно. Наступит утро, тогда специалисты и продолжат работы. Жители могут пойти в школу на раскладушках поспать. Подушки, одеяла, чай, кофе, кипяток, сахар - все удобства для них.
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Поняла
вчера, 22:26
Одно, имущество надо срочно страховать. Потому что от наших чинушей зимой снега не выпросишь
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угомонись
вчера, 22:58
у нас ни чего не получишь!
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123
вчера, 21:52
Ночуйте на раскладушках,зашибись
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Дружок
вчера, 21:48
Доброй всем ночи и приятных снов !
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Ларь
вчера, 21:24
Ну вы блин даёте.
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Мде
вчера, 20:59
Это вы здорово придумали раскладушки прям под окнами поставить. Класс.
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Гостья
вчера, 20:57
Перестаньте ёрничать, критиканы. Специалисты м.б. заняты в других местах.
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Липчанин
вчера, 22:22
В каких?
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Завтра
вчера, 20:40
суббота. Теперь до понедельника. Это если они не в отпусках.
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Липа
вчера, 20:36
Вы серьезно? Завтра? Вот это у нас крутая защита и безопасность!!!
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зато
вчера, 20:44
праздники сегодня и три дня))) о чем думают все эти люди
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Во попал
вчера, 20:29
Если приду кормить будут,или только вода.
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