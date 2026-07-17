Упавший на дом дрон обезопасят завтра

Жильцам многоэтажки предлагают разместиться в пункте временного пребывания.



Специалисты, имеющие допуск к проведению работ по разминированию БПЛА, смогут приступить к работе только завтра. До завершения этих мероприятий возвращаться в квартиры нельзя, сообщил мэр Михаил Щербаков.«Для всех, у кого нет возможности переночевать у родственников или знакомых, готов пункт временного размещения в школе №69. Там подготовлены спальные места, вода и все необходимое для ночлега.Как только специалисты завершат обследование и будет принято решение о безопасности дома, жители смогут вернуться в свои квартиры.По всем возникающим вопросам можно обращаться в УК «Дом наших друзей» по телефону: 22-08-45 (круглосуточный). Если телефон не отвечает, просьба звонить в ЕДС: 88004504848«, — рассказал глава города.Беспилотник самолетного типа упал на многоэтажный жилой дом в Липецке сегодня около шести вечера. К счастью, он не сдетонировал. Жильцы дома были эвакуированы.