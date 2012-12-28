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сегодня, 10:57
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Сахар, куры, кабачки — цены растут уже несколько недель

Итоги недели: цены.

За неделю наша корзина с дешевыми продуктами снизилась в цене на 18 рублей 74 копейки —дешевеют овощи.



Набор с дорогими продуктами, напротив, поднялся в цене — на 44 рубля 43 копейки. Ялтинский лук стал дороже, растет в цене сахар.



Хотим начать с приятного. Дешевеют огурцы. Выгоднее всего их покупать в магазинах — 49 рублей 99 копеек за килограмм.



На рынке вполне приличные местные можно купить по 100 рублей за кило.



Помните, в минувшем феврале россияне с ума сходили по  подорожавшим огурцам, в Липецкой области, правда, особого повышения цен не было. Теперь огурцы чуть ли не самый дешевый овощ!

В этом году большой урожай малины, что отразилось на ценах. Один продавец предлагал ягоды всего по 200 рублей за килограмм! Большинство же держит планку в 300-350 рублей. В прошлом году малину дешевле 400 рублей не продавали.



Зато черную смородину, которая еще недавно стоила 350-400 рублей, продают аж по 500 рублей!

Мы уже писали про  подорожание сахара Цены продолжают расти — килограмм за 78 рублей 79 копеек называют лучшей ценой.



В магазинах уже можно увидеть килограммовые упаковки за 119 рублей 99 копеек.



— Как же сахар подорожал! — сокрушается покупательница, укладывая в корзину несколько килограммов.

В прошлом году в это время килограмм дешевого сахара стоил 61 рубль.

Продолжают расти цены на кур. В одном из магазинов их продают уже по 219 рублей 99 копеек.



Даже цены на мемные кабачки не радуют! На Центральном рынке самый дешевый мы увидели по 50 рублей за килограмм, а чаще всего за них просили 70-80 рублей!

— Посмотрите, какие кабачки — молочные! — рекламировал свой товар продавец.

Кабачки небольшого размера, а не крупные почти белые, как раньше. В магазинах они стоят больше ста рублей.
цены
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Комментарии (7)

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Сначала новые
Дед
34 минуты назад
А пенс все про СССР вспоминает ! Забудь уже , там тоже особо ничего хорошего не было !
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кит
53 минуты назад
Не сильно то и подорожали обе корзины ! Видно бензин еще не выстрелил. Кабачки пожарил пару раз и наелся ! Больше нравятся баклажаны ,а сегодня брокколи на обед ! Черная смородина тертая с сахаром-кладезь здоровья на сейчас !
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Бабка Первая
сегодня, 11:38
Только что на риа новости обрадовалась, что (с) "в годовом выражении плодоовощная продукция упала на 4,88%, сливочное масло — на 8,54%, крупы — на 2,1%. Это связано с ростом отечественного производства, усилением конкуренции и рекордным урожаем..." А вы пугаете! Да ещё в праздник)))
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Вот это да
сегодня, 11:07
10 яиц оказывается стоят 33 рубля
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оптимист
сегодня, 12:29
не 10 а 100
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Пенс
сегодня, 11:05
Дорожает не по дням, а по часам. На варить то им надо, вот и используют спекулятивный методы, в ссср за это сажали. А кабачки свои я уж месяц как ем, надоели уже и икры закрыла жена много.
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Партработник
18 минут назад
Как может икра надоесть. Мы постоянно на завтрак кушаем икорку осетровую.
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