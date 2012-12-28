Общество
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сегодня, 10:57
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Сахар, куры, кабачки — цены растут уже несколько недель
Итоги недели: цены.
Набор с дорогими продуктами, напротив, поднялся в цене — на 44 рубля 43 копейки. Ялтинский лук стал дороже, растет в цене сахар.
Хотим начать с приятного. Дешевеют огурцы. Выгоднее всего их покупать в магазинах — 49 рублей 99 копеек за килограмм.
На рынке вполне приличные местные можно купить по 100 рублей за кило.
Помните, в минувшем феврале россияне с ума сходили по подорожавшим огурцам, в Липецкой области, правда, особого повышения цен не было. Теперь огурцы чуть ли не самый дешевый овощ!
В этом году большой урожай малины, что отразилось на ценах. Один продавец предлагал ягоды всего по 200 рублей за килограмм! Большинство же держит планку в 300-350 рублей. В прошлом году малину дешевле 400 рублей не продавали.
Зато черную смородину, которая еще недавно стоила 350-400 рублей, продают аж по 500 рублей!
Мы уже писали про подорожание сахара Цены продолжают расти — килограмм за 78 рублей 79 копеек называют лучшей ценой.
В магазинах уже можно увидеть килограммовые упаковки за 119 рублей 99 копеек.
— Как же сахар подорожал! — сокрушается покупательница, укладывая в корзину несколько килограммов.
В прошлом году в это время килограмм дешевого сахара стоил 61 рубль.
Продолжают расти цены на кур. В одном из магазинов их продают уже по 219 рублей 99 копеек.
Даже цены на мемные кабачки не радуют! На Центральном рынке самый дешевый мы увидели по 50 рублей за килограмм, а чаще всего за них просили 70-80 рублей!
— Посмотрите, какие кабачки — молочные! — рекламировал свой товар продавец.
Кабачки небольшого размера, а не крупные почти белые, как раньше. В магазинах они стоят больше ста рублей.
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