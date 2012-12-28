Сегодня в Липецке: праздник Дня города в самом разгаре, кому в июле предлагают самую большую зарплату
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Общество
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вчера, 22:14
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Липчане нашли чем себя занять при красном уровне в День города
Несмотря на отмену концертов и открытия «Петропарка» в центре Липецка оказалось много интересного.
Очень расстроенной выглядела директор городского Дома музыки Наталья Сосновская, организатор мультижанрового фестиваля «Музыка на Комсомольском» на Комсомольском пруду:
— В этот раз мы хотели представить зрителям все разнообразие джазовых стилей: от классики от джазового оркестра Дома музыки до авангарда в исполнении квартет из Москвы «Planck'sTone», в котором на бас-гитаре играет колумбиец Эдуард Педань. Они должны стать хэдлайнерами сегодняшнего вечера. Жаль, что повторилась прошлогодняя история, когда к нам приехала настоящая звезда рок-н-ролла Денис Мажуков, который замечательно отрепетировал в Липецке с камерным хором, но его выступление не состоялось из-за объявленного тогда, как и сегодня, красного уровня.
Но многие любители музыки так и не поверили в отсутствие праздника. Они продолжали ждать музыкантов: кто на мягких креслах-подушках и подстилках от организаторов, а кто и на своих раскладных стульях (и дождались — в 21:05 красный уровень сменил желтый и на Комсомольском пруду заиграл камерунский коллектив «Algorithm»). Некоторым, конечно, скрашивала ожидание дегустация вина под аккомпанемент продукции местных сыроварен — в 20 метрах от сцены. Все это подавалось как «аренда бокала за 400 рублей».
А вот официальное открытие парка аттракционов не состоялось. Нет, в «Петропарк» мог зайти кто-угодно, но касса не работала. Если бы все прошло как задумывалось, то билет на один аттракцион в детском секторе обошелся бы родителям в 300 рублей, безлимитный билет на день на четыре аттракциона — в 1500 (во взрослом секторе билет стоит, соответственно, 400 рублей, а безлимит на пять аттракционов — 2500). Взрослые и дети ходили по новому парку как заведенные, но красный уровень не давал возможности всласть поорать на качелях-каруселях.
Невесело выглядели и участники концертной программы: их ждала сцена, построенная на фундаменте будущего автодрома, но концерта не было. Юные артисты развлекали себя как могли: декламировали стихи, пели песни, подтанцовывали за кулисами. По настоящему весело было только детям, облепившим, как ракушки, деревянный корабль «Венеция». Это — фишка бесплатной детской площадки «Петропарка». Игровой городок почти от Джека-Воробья!
— Мне очень-очень тут понравилось! — едва перевел дух съехавший с корабля по горке 9-летний Ваня.
Тут же прогуливали председателя городского парламента Крушеваца Драгану Баришич спикер Липецкого горсовета Евгения Фрай со своим первым замом Борисом Понаморевым. Гостям из Сербии, по их словам, «Петропарк» понравился. Правда, все запутались с английским переводом и никто так и не понял, лучше этот парк того, что в Крушеваце, или нет.
Из парка аттракционов народ плавно перетекал в Нижний парк. В нем несмотря на воздушную тревогу было на что посмотреть, хотя тем, кто был на этнофестивале «Липецкое городище» в прошлом и позапрошлом годах, интересного было мало. Все — один в один как всегда, ну, разве что в этот раз обошлось без реконструкторов из елецкого клуба «Копье».
Традиционный фестиваль показывает историю Липецка от Петровских времен до наших дней в пяти локациях. Самой лучшей, на наш взгляд, была площадка, посвященная славному курортному прошлому города XIX века. Главная точка ее притяжения — «Салон вдохновения эпох» модистки Елены Труфановой.
Елена — обычный продавец магазина. Шитье одежды — ее хобби. Она сшила два десятка платьев, которые могли примерить пожелавшие стать моделями девушки. Одно из них Туфанова сшила за ночь!
— В ход идет все — от новых тканей до того, что найдется в секонд-хендах или на блошином рынке. Даже не буду считать, сколько это стоит. Иначе мне дурно станет, — говорит модельер, которая лишь подумывает над возможностью получения гранта на свою деятельность.
Все платья от Труфановой — реплики по картинам и фотографиям позапрошлого века. Некоторые известны широкой публике из школьных учебников. Можете быть уверенными — если на них изображены девушки или женщины в полный рост, они уже внимательно рассмотрены Еленой под увеличительным стеклом. Конечно, сшить идентичное XIX веку платье невозможно из-за того, что многих тканей, того же муслина, например, сейчас не найти. Но Елена пользуется тем, что есть.
— Это красиво, женственно. Девушки хотят вылезти из джинсов, хотят окунуться в атмосферу 19-го века, почувствовать себя прекрасными дамами. Смотрите, как у них блестят глаза, какие они счастливые, довольные.
На саму Труфанову и ее моделей мужчины смотрели, не отрывая глаз. А еще Липецкий историко-культурный музей удивил игрой в бирюльки и в садовый крокет: ее участникам деревянным молотком нужно провести свой шар по определенному маршруту под П-образными воротами быстрее соперника.
Еще одна достойная локация — палатки и стенды с работами мастеров разных жанров. Вот, например, красивая женщина с лукошком, полным тряпичных кукол. У каждой из них — своя одежонка. «Вот эта, смотрите, в романовском стиле. Одета по городскому: кофта, юбка». Народный мастер России, заслуженный работник культуры Липецкой области Людмила Люрис шьет их вот уже 30 лет. На «Липецком городище» она с первого фестиваля. Была вначале одним из его организаторов, сейчас присутствует исключительно как тряпичных кукол мастерица. Такие куклы наши бабушки, которые были девочками, делали сами. Они очень просты на вид. Оттого абсолютно народны. Их с удовольствием покупают. Сейчас Люрис работает над двумя большими заказами: кукол в одеждах Липецкой области и кукол-образов.
На выставке много семейных предприятий. Особенно тех, кто занимается романовской игрушкой. Расписные свистульки по 250-300 рублей нет-нет, а покупают. При этом у некоторых мастеров покупатели могут расписать заготовку собственными руками. Дальше — ряды самобытных художников, в которых очень много банального ширпотреба. Но тут есть на что посмотреть и к чему прицениться. Картины, разные игрушки, поделки из дерева, металла, камня, кожи... Глаза разбегаются!
О, а вот и стенд с деревянными поделками жителя Волгограда Валерия! Он уже во второй раз привозит в Липецк на День города свои изделия. Прохожему никак не пройти мимо скворечника, который в раскладном виде являет собой мини-бар с рюмками и двумя бутылками горьких настоек. Повесь такой на дереве, и жена никогда не догадается, почему муж приходит с улицы навеселе. Такую обманку можно купить за 3 500 рублей.
— Выгнали на пенсию 15 лет назад и я подумал, чем бы мне заняться, — говорит 59-летний мастер.
Волгоградец оказался… Героем России, служившим во внешней разведке! Пойти по пути своих коллег-отставников, стать безопасником или заняться бизнесом, он не захотел. «Я всегда был свободным человеком». Поэтому Валерий разрыл талант художника, который был, как он шутит, очень глубоко в нем спрятан.
Порадовали липчан и гости из Саратова. Они привезли в Липецк маленьких сов. И предлагали каждому подставить ладонь, чтобы те перешли на руки. Кто мог, платил за это удовольствие небольшие денежки —умилительным птичкам на корм. А еще неподготовленную публику удивлял липецкий городовой. Который мог долго и интересно рассказывать о стражах правопорядка царской эпохи.
А вот локация советской эпохи. В палатке, представляющей торговлю, — несколько трехлитровых банок с консервацией, пустые бутылки советской «Пепси-Колы», молочные треугольники... Мы попросили продавщиц из киоска, женщин в возрасте 50+, сделать простейшие арифметические действия на счетах с костяшками. Все улыбаются и говорят, что ничего не помнят. Тут же любой желающий мог взобраться на пьедестал летней московской Олимпиады-80 и сфотографироваться почему-то с лыжами!
А еще народ активно потянулся в гастроквартал на улице Фрунзе, которая снова стала пешеходной. Соорганизатор «Салют-фэста» Валерия Авдонина говорит, что на улице — 15 точек общепита. Липецкие и воронежские рестораторы зашли на фестиваль на разных условиях, но с двумя целями — подзаработать и порадовать гостей Дня города вкусной едой. Впрочем, чего-то особенно замысловатого тут не было: шашлык по 250 рублей за 100 граммов, жареные на гриле колбаски по 190 рублей за тот же вес и пицца по 180 рублей за кусок.
— Вся эта история — для хорошего настроения. Такой у нас посыл. Изначально я как архитектор по образованию и урбанист по призванию хотела бы чаще видеть улицу Фрунзе с ее накоплениями исторического наследия пешеходной, — сказала Валерия Авдонина.
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