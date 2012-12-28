На двух улицах Липецка отключат холодную воду

20 июля «РВК-Липецк» будет проводить аварийные ремонтные работы на сетях по адресам: улица Октябрьская, 1, бульвар Шубина, 9 – без холодной воды временно останутся три дова на этих двух улицах, предупредили в компании.