Общество
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сегодня, 13:31
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На двух улицах Липецка отключат холодную воду
20 июля «РВК-Липецк» будет проводить аварийные ремонтные работы на сетях по адресам: улица Октябрьская, 1, бульвар Шубина, 9 – без холодной воды временно останутся три дова на этих двух улицах, предупредили в компании.
Работы продлятся до их завершения. Подвоз воды будет организован по заявкам потребителей. После окончания работ возможно повышение мутности воды.
20 июля плановые ремонтные работы на своих сетях будут проводить энергетики.
С 09:00 до 16:00 отключат электричество в домах №№ 110, 110а, 145 по улице Гагарина.
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