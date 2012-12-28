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520
сегодня, 13:31
1

На двух улицах Липецка отключат холодную воду

20 июля «РВК-Липецк» будет проводить аварийные ремонтные работы на сетях по адресам: улица Октябрьская, 1, бульвар Шубина, 9 – без холодной воды временно останутся три дова на этих двух улицах, предупредили в компании.

С 10:00 подачу холодной воды ограничат в домах № 9 по бульвару Шубина, №№ 1, 3 по улице Октябрьской.

Работы продлятся до их завершения. Подвоз воды будет организован по заявкам потребителей. После окончания работ возможно повышение мутности воды.

20 июля плановые ремонтные работы на своих сетях будут проводить энергетики.

С 09:00 до 16:00 отключат электричество в домах №№ 110, 110а, 145 по улице Гагарина.
Отключения воды
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Комментарии (1)

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Сначала новые
наивный
20 минут назад
что опять!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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