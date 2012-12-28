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34 минуты назад

В Москве стартовало строительство станций «Липецкая» и «Лебедянская»

Мэр столицы Сергей Собянин сообщил о начале работ на двух новых объектах Бирюлёвской линии метрополитена.

Мэр Москвы рассказал а госмессендежере о том, что строители уже приступили к устройству форшахт и монтажу ограждающих конструкций на площадке будущих станции метро «Липецкая» и «Лебедянская».

В районе «Липецкой» параллельно ведутся работы по выносу инженерных сетей и подготовке основания для новой ливневой канализации. Там же проложат временную дорогу, которая обеспечит проезд техники на период возведения объекта.

Возведение станции «Лебедянская» потребует расширения существующей объездной магистрали в сторону дублёра Липецкой улицы.

После завершения основных строительных этапов власти обещают благоустроить прилегающие территории, уложив свежий асфальт и высадив зелёные насаждения.

Символично, что официальный старт работ на месте будущей станции имени города металлургов дан в День города Липецка.

Решение о строительстве станции метро «Липецкая» и «Лебедянская» Бирюлёвской линии было принято в 2023 году. Не обошлось без казусов. Дизайн «Лебедянской» московские градостроители спланировали чисто металлургическим, с изображением прокатных  станов и домен. Только после вмешательства лебедянского землячества, дизайнеры пообещали украсить станцию яблоневыми садами. Металлургия будет отражена в дизайне «Липецкой».
метрополитен
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