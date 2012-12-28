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сегодня, 15:56
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В Липецкой области специалисты исследовали сто пещер

Нынешним летом спелеологи обследовали свыше двадцати ранее неизвестных подземных полостей.

«Центр изучения и охраны пещер» в рамках научно-просветительского проекта, который реализуется при поддержке Фонда президентских грантов, в этом году разбил полевой лагерь на территории усадьбы заповедника «Галичья Гора». В экспедиции задействованы профильные специалисты из Воронежа, Москвы, Липецка, Нижнего Новгорода, а также студенты-географы Воронежского госуниверситета и сотрудники заповедника.

Как сообщили в Центре изучения пещер, летние работы охватили участки в Елецком, Лебедянском, Задонском и Краснинском районах.

Исследователи проводят топографическую съёмку, замеряют микроклимат, радиационный фон, отбирают пробы для биологического анализа, а также изучают крупные карстовые источники. На данный момент общее число детально обследованных пещер в области достигло сотни.

В конце июня совместно специалисты выехали на Лисьи скалы в долине реки Воргол — эта территория входит в охранную зону заповедника «Галичья гора» и давно привлекает спелеологов. В прошлом полевом сезоне там описали восемь небольших гротов, но и нынешний год принёс сюрприз: в пещере ЛК-5 обнаружился ранее не замеченный верхний этаж, благодаря чему её общая протяжённость выросла до 29 метров.

Заместитель директора заповедника Владимир Сарычев показал исследователям глубокую карстовую воронку с понором, скрытую в лесу на верхней части склона. Глубина хода достигает семи метров, а от края воронки — порядка пятнадцати.

В конце июня состоялся выезд спелеологов в Лебедянь для обследования пещер в самом городе и его окрестностях. Как рассказали специалисты на своих страницах в соцсетях, один из объектов расположен прямо в центре — это необычная полость, обязанная своим появлением человеческому интересу к подземным тайнам. Местные энтузиасты, наслышанные о будто бы засыпанных подземельях, начали расчищать грунт в небольшом гроте, работы быстро разрослись: проход расширился, узкий лаз превратился в крупный раскоп, у входа вырос многометровый отвал. На дне первой камеры, где уже можно было стоять в полный рост, открылся вертикальный колодец, забитый глиной и щебнем, который копатели принялись углублять, укрепляя стенки мешками с породой, и продолжили штольню нижним ярусом, пока не иссякли силы.

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  Фото: vk.ru/speleocenter

В итоге поисковики вскрыли древнюю карстовую полость с признаками гипогенного происхождения — её суммарная длина превышает 20 метров.

Во время того же выезда, южнее Лебедяни, на склоне донской долины были осмортены о несколько искусственных гротов — остатков старых каменоломен, и одна природная пещерка. А вместе со студентами-практикантами и преподавателями факультета географии, геоэкологии и туризма ВГУ специалисты прошли по карстовым формам вблизи усадьбы «Галичьей Горы», где фиксируется целый комплекс воронок и логов с понорами. Там же встречаются и свежие обрушения.

По окончании той экскурсии члены экспедиции вышли к провалу, который они изучали в прошлом году с помощью четырёхметровой камеры. В этот раз применили оборудование с восьмиметровой штангой — на глубине около пяти метров инструмент упёрся в глыбу, перекрывающую щель, однако сбоку просматривается продолжение хода. Расширять провал пока нельзя, так как он расположен на участке многолетних ботанических наблюдений.

У Ельца, в долине реки Пажень, находится известный мощный карстовый источник Гремучий ключ, бьющий из шестиметрового искусственного тоннеля, переходящего в естественные трещины. Чтобы заглянуть внутрь, применяли дистанционную камеру, взяли пробы воды и измерили содержание радона в устье. Двум участникам команды для длительной работы в озере у источника пришлось по очереди надевать гидрокостюм — температура воды там держится на уровне 8–9°С.

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Фото: vk.ru/speleocenter

Помимо этого, при осмотре скальных обнажений выше по долине обнаружили естественную пещерку длиной около семи метров.
В окрестностях села Березовка на Среднем Ворголе когда-то действовали каменоломни — в лесной чаще до сих пор видны следы выработок, провалы, карьеры и так называемые закопушки, сохранились и подземные участки.

Самая крупная из местных пещер представляет собой естественную полость, возникшую из-за обрушения кровли старой каменоломни.
Там образовался зал высотой до четырёх метров, общая протяжённость — около 18 метров. Находиться там опасно, процесс разрушения продолжается.

Абсолютной неожиданностью стала пещера у села Казаки на Среднем Ворголе, которую показал местный краевед. Поначалу специалисты сомневались: по описанию объект находился в стороне от реки, в логу на пологом склоне. При подъезде их встретил неглубокий заросший ложок, что лишь усилило скепсис, однако вскоре он пересёкся с глубокой воронкой, где обнажались скалы, а на дне обнаружилось несколько поноров, принимающих значительные потоки талой и дождевой воды.

Саму пещеру отыскали не сразу — вход скрывала высокая трава под небольшим уступом. Через узкий лаз с трудом, но удалось протиснуться внутрь, причём в стенках торчали ржавые гвозди: как выяснилось позже, на них местные жители вешали капканы на лис.

Как рассказали спелеологи, сразу за привходовой частью, которую пришлось немного раскопать, высота хода резко увеличилась почти до трёх метров. От основной галереи отходили несколько ответвлений, забитых глыбами, которые можно разобрать. Пока общая длина новооткрытой полости составляет около двадцати метров — исследователи намерены обязательно вернуться к этой пещере и завершить ее обследование до конца.
пещеры
спелеология
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Комментарии (5)

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Сначала новые
Антонина
сегодня, 20:59
Соберите, всех управляющих и работников администрации, туда и асфальт без бордюров, пусть разбираются, желательно асфальт не тонкий, как укладывают на дорогу, а потолще..
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Антон
сегодня, 20:57
Проблем, больше в городе нет, надо исследовать, то, что никому, в данный момент не нужно
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Клаустрофоб
сегодня, 20:53
Я только на 1 фото посмотрел и сердце замирает.
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Житель
сегодня, 19:54
Один залез и не вылез, забетонировали
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Доцент Цума
сегодня, 17:08
Чем бы заниматься - лишь бы не работать .... исследователи пещер
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