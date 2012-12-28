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Говорит Липецк
134
35 минут назад
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Как настроить себя на рабочий лад после отпуска?
Пожалуй, самый действенный способ — любить свою работу.
Оказалось, для большинства вхождение в рабочий ритм большая проблема. И самый действенный способ вернутся из отдыха — любить свою работу.
Встретились нам и те, кто вообще не бывает в отпусках.
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Комментарии (1)