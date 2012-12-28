Пожалуй, самый действенный способ — любить свою работу.

Заканчивается первый месяц лета, многие уже успели отдохнуть от работы, и мы спросили липчан: «Как настроить себя на рабочий лад после отпуска?».Оказалось, для большинства вхождение в рабочий ритм большая проблема. И самый действенный способ вернутся из отдыха — любить свою работу.Встретились нам и те, кто вообще не бывает в отпусках.