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45 минут назад
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Выстрел в спину: в облсуде начался процесс над пенсионером, застрелившим военного полицейского

Алексей Зайцев скрывал в своем доме сына-дезертира.

Сегодня в Липецком областном суде под председательствованием судьи Натальи Злобиной начался процесс по резонансному уголовному делу — убийству сотрудника военной полиции.

На скамье подсудимых — 63-летний житель деревни Щербинино Чаплыгинского округа Алексей Зайцев. Его действия гособвинитель Иван Минаев квалифицировал как посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа, угрозу применения насилия в отношении представителей власти, незаконное хранение боеприпасов и взрывчатых веществ (ч.1 ст.222, ч.1 ст.222.1, ст. 317, ч.1 ст. 318 УК РФ) — при обыске дома были обнаружены порох и два десятка патронов к пистолету и ружьям, незаконно купленные подсудимым.

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Напомним, 19 марта наряд военной полиции приехал к дому Алексея Зайцева в деревне Щербинино, чтобы задержать его 35-летнего сына, самовольно покинувшего воинскую часть. По данным следствия, Алексей Зайцев выстрелил в спину одного из полицейских из охотничьего ружья. От полученного ранения 40-летний военный умер.

Из пояснений двух участников тех событий — инспектора гарнизонно-патрульной службы Липецкого гарнизона сержанта Александра Красникова и начальника отделения дознания военной комендатуры Липецкого гарнизона капитана Александра Бурмистрова — следует, что к трагедии могла привела серия случайностей.

В первый раз для розыска 35-летнего беглеца из зоны СВО Алексея Зайцева к дому на улице Зеленой, 8 в деревне Щербинино группа в составе Александра Красникова и двух военных полицейских приехала 18 марта. Но дом военные, экипированные по всем стандартам, в форме и знаками отличия, не вошли — Алексей Зайцев обматерил полицейских и даже пригрозил застрелить их и взорвать, если они не уйдут.

Красников сообщил суду, что получил указание... возвращаться на базу. Оказалось, с собой в такие рейды военная полиция берет лишь спецсредства: наручники, дубинку, электрошокер.

19 марта Александр Красников возглавил новую экспедицию в Щербинино. С ним на этот раз поехали два других военных полицейских — Борис Хавлин и Александр Бурмистров. Памятуя об угрозах, они заехали в Чаплыгинский отдел полиции за силовой поддержкой. Там сказали, что у Зайцева-старшего может быть оружие. Поэтому на своей машине с ними поехали два вооруженные табельным оружием сотрудника полиции. Но за несколько километров до Щербинино их автомобиль завяз в раскисшей грунтовой дороге.

Александр Красников сказал, что они решили ехать дальше сами, опасаясь, что если их спецавтомобиль и застрявшую в грязи полицейскую машину заметят, то об этом кто-то сообщит Зайцевым и дезертир сбежит еще раз.

Как и ожидал Красников с товарищами, Зайцев-старший встретил их в штыки. Он опять обматерил военных, опять угрожал всех перестрелять. Расхрабрившись, пожилой крепкий мужчина стал угрожающе размахивать руками, толкаться, поэтому Красников и Хавлин схватили его за запястья и обездвижили. Тем временем Бурмистров поднялся на крыльцо, открыл двери в сени и увидел пожилую женщину, которая стала крыть его матом. И тут же из-за ее спины показался молодой мужчина с ружьем в руках. Он нацелил его на офицера, велел уходить из дома и со двора.

Выдавив таким образом Бурмистрова на улицу, Зайцев-младший велел двух другим военным отпустить отца, а потом передал ружье ему в руки. Зайцев-старший изготовился к стрельбе, прижал приклад к плечу, направил ствол на людей в форме. Матерясь и угрожая расправой, велел уезжать. Пятясь, военнослужащие отошли к своей машине, развернулись, чтобы сесть в нее и тут прозвучал выстрел!

Бурмистров и Красников увидели упавшего товарища и заковырявшегося в двустволке стрелка (как выяснит экспертиза, на втором патроне произошла осечка). Мощный Красников тут же выбил ружье из рук Зайцева-старшего и повалил его на землю, а Бурмистров догнал и нейтрализовал Зайцева-младшего, который к тому времени успел спустить с цепи собаку. На отца и сына надели наручники. Но вот помочь сержанту Борису Хавлину они не смогли — он умер практически мгновенно от полученной раны. А еще через пару минут к месту преступления подоспели и полицейские.

— Мы были в этот день одеты по всей форме, как я сейчас. На нашей машине была спецраскраска военной полиции. Мы представились Зайцеву, сказали, зачем приехали, — ответил на вопрос адвоката подсудимого Жанны Востриковой Александр Бурмистров. И добавил, что когда он надевал на Зайцева-младшего наручники, его бабушка не переставала его бить.

Подсудимый признал все инкриминируемые ему преступления, но давать показания отказался, сославшись на 51-ю статью Конституции. Кстати, и на процедуре ареста в областном суде, 21 марта, куда стрелка ввели закованного по рукам и ногам как особо опасного преступника — он не отрицал предъявленных обвинений. Тогда же Алексей Зайцев сообщил GOROD48, что его сын честно отслужил полтора года по контракту и вернулся домой, но его преследовали, настоятельно рекомендовали вернуться на службу.

Однако в отношении Зайцева-младшего в части, где он служил и из которой сбежал, было возбуждено уголовное дело по 337-й статье УК РФ — за самовольное оставление места службы. Сегодня GOROD48 узнал, что дезертира осудили как по этой статье, так и по одной из тех, которая предъявлена его отцу, 317-й — за посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа. По совокупности обвинений Тамбовский гарнизонный военный суд приговорил его к 8 годам ИК строгого режима.
убийство
посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа
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Комментарии (6)

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ГОСТЬ53
11 минут назад
Трагедия ужасает. И какие были варианты по другому это все разрешить??? Жизнь оборванную не вернуть. И этим двоим тюрьма. И вроде по контракту отслужил. Короче- все плохо.
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Юрий
11 минут назад
Парень отслужил контракт. Но там не отпускают никого, пока всё не закончится.
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Константин
15 минут назад
А к местному участковому вопросов нет? Или он не знал, что на вверенной ему территории граждане незаконно приобретают оружие, а также появляются люди, находящиеся в розыске?
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львова
22 минуты назад
странно, статья говорит о том, что полиция знала что у него может оружие и по статье ук его и обвиняют. Так почему местная полиция не задержала его за незаконное приобретение оружия. а только сообщила предположение. что может быть оружие?
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Л - логика.
9 минут назад
Может быть потому, что оно законное?
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Константин
10 минут назад
Вот-вот. Могли же прямо на месте запросить поддержку у полиции (ведь была же прямая и явная угроза жизни военным полицейским) или у Росгвардии. Дождались бы их на месте и сразу бы задержали дезертира. Возможно, обошлось бы без жертв. Не оправдываю действия старшего и младшего Зайцевых, но и к действиям военных есть вопросы.
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