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Происшествия
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34 минуты назад
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В аварии с липецким «КамАЗом» в Свердловской области погибла 8-летняя девочка
В грузовик врезалась выехавшая на встречку легковушка.
Обстоятельства аварии, произошедшей на 78-м километре федеральной трассы Р-351 «Екатеринбург – Тюмень» рассказали в УГИБДД Свердловской области.
За рулем «Киа Рио» находился 35-летний житель Тюмени. По неустановленной причине, он потерял контроль над машиной и выехал на встречную полосу, где лоб в лоб столкнулся с «КамАЗом» под управлением 48-летнего жителя Липецкой области. В аварии погибла 8-летняя пассажирка «Киа», ее отец, водитель машины, получил серьезные травмы и был госпитализирован в тяжёлом состоянии. Его жена и мать погибшей девочки ехала следом в другой машине и стала очевидицей столкновения. Ей тоже понадобилась медпомощь. Водитель липецкого грузовика не пострадал.
Фото/видео: vk.com/gibdd_66
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