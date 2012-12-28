Сегодня в Липецке: новый автобусный маршрут, какую зарплату липчане начали требовать у начальства
Выстрел в спину: в облсуде начался процесс над пенсионером, застрелившим военного полицейского
По кодовому слову «мама» вдова участника СВО передала мошенникам почти пять миллионов: дело рассматривает суд
По кодовому слову «мама» вдова участника СВО передала мошенникам почти пять миллионов: дело рассматривает суд
ООО «Трейд Дом»: услуги по изготовлению и размещению агитационных материалов при предвыборной агитации
Происшествия
1017
сегодня, 14:43
3
По кодовому слову «мама» вдова участника СВО передала мошенникам почти пять миллионов: дело рассматривает суд
Женщина вовремя одумалась и передавала деньги уже под контролем оперативников.
Как рассказали GOROD48 в пресс-службе прокуратуры Липецкой области, по версии следствия, москвич нашёл в Telegram криминальную подработку — курьером мошенников. По указанию неустановленных сообщников — организатора и куратора днём 30 апреля он приехал на задание в Лев Толстой. Для этого «работодатели» даже наняли ему такси.
Тем временем уже с 26 апреля потерявшую мужа на СВО 37-летнюю женщину и получившую выплату по факту его гибели обрабатывали телефонные мошенники. С вдовой они разговаривали от имени сотрудников Центробанка. Сначала женщину убедили, что на её имя оформляют кредиты и даже заставили писать от руки заявки на аннулирование этих займов в различные банки.
Вдова фотографировала заявки и отправляла через мессенджеры. Потом «сотрудники Центрального банка России» начали убеждать ее снять со счета деньги и передать их курьеру-инкассатору для зачисления на якобы защищенный счет. Но в какой-то момент разум возобладал и женщина поняла — её обманывают мошенники и сообщила об этом в полицию.
Оперативники решили взять курьера мошенников с поличным. По их указанию женщина сняла со своего счёта в банке прочти пять миллионов рублей, сфотографировала наличные и отправила в переписке мошенникам. Мол, всё готово для инкассации и зачисления денег на защищенный счет. И к ней направили курьера.
Курьер по пути в Лев Толстой приготовил два бланка якобы от Центробанка — в них были указаны данные женщины и сумма для получения. Эти бумажки он обменял на деньги по кодовому слову «мама». Но курьер не знал — проводится оперативное мероприятие под контролем полиции. И как только он получил в руки деньги от женщины — его задержали.
Ещё 2 мая по ходатайству следствия москвича арестовали.
Видео объединенной пресс-службы судебной системы Липецкой области
0
1
0
10
6
Комментарии (3)