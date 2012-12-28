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сегодня, 14:43
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По кодовому слову «мама» вдова участника СВО передала мошенникам почти пять миллионов: дело рассматривает суд

Женщина вовремя одумалась и передавала деньги уже под контролем оперативников.

Чаплыгинский районный суд начал рассматривать уголовное дело 45-летнего жителя Москвы, обвиняемого в покушении на мошенничество в особо крупном размере в составе группы лиц (по части третьей статьи 30, части четвёртой статьи 159 УК РФ): по данным следствия, мужчина пытался забрать 4 900 000 рублей у вдовы участника СВО. На завтра намечено уже второе заседание по делу. Обвинение поддерживает прокуратура Лев-Толстовского района.

Как рассказали GOROD48 в пресс-службе прокуратуры Липецкой области, по версии следствия, москвич нашёл в Telegram криминальную подработку — курьером мошенников. По указанию неустановленных сообщников — организатора и куратора днём 30 апреля он приехал на задание в Лев Толстой. Для этого «работодатели» даже наняли ему такси.

Тем временем уже с 26 апреля потерявшую мужа на СВО 37-летнюю женщину и получившую выплату по факту его гибели обрабатывали телефонные мошенники. С вдовой они разговаривали от имени сотрудников Центробанка. Сначала женщину убедили, что на её имя оформляют кредиты и даже заставили писать от руки заявки на аннулирование этих займов в различные банки. 

Вдова фотографировала заявки и отправляла через мессенджеры. Потом «сотрудники Центрального банка России» начали убеждать ее снять со счета деньги и передать их курьеру-инкассатору для зачисления на якобы защищенный счет. Но в какой-то момент разум возобладал и женщина поняла — её обманывают мошенники и сообщила об этом в полицию.

Оперативники решили взять курьера мошенников с поличным. По их указанию женщина сняла со своего счёта в банке прочти пять миллионов рублей, сфотографировала наличные и отправила в переписке мошенникам. Мол, всё готово для инкассации и зачисления денег на защищенный счет. И к ней направили курьера. 

Курьер по пути в Лев Толстой приготовил два бланка якобы от Центробанка — в них были указаны данные женщины и сумма для получения. Эти бумажки он обменял на деньги по кодовому слову «мама». Но курьер не знал — проводится оперативное мероприятие под контролем полиции. И как только он получил в руки деньги от женщины — его задержали.

Ещё 2 мая по ходатайству следствия москвича арестовали. 

Видео объединенной пресс-службы судебной системы Липецкой области
мошенничество
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Комментарии (3)

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Александр Н.
10 минут назад
Жаль,что главные организаторы этого преступления чаще всего уходят от возмездия.
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Александр Н.
12 минут назад
Без жалости,знал на,что шёл,сроки по этим делам должны быть большими.
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*
49 минут назад
Посылайте к чёрту все эти банки и курьеров и всех доброжилателей по телефону.и сходите в мфц и поставьте запрет на все займы и кредиты. Только так можно с ними себя вести. И вабще что касается недвижимости или денег. Всегда советуйтесь с полицией. Там сразу поймут кто есть кто не стесьняйтесь оброщайтесь.
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