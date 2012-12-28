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сегодня, 09:00
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Выходные в Липецке: погодная аномалия, смотри на звёзды, поклонники Высоцкого могут разбежаться

Главные события уикенда.

Легендарный «Ритм»

Один из самых запоминающихся юбилеев лета – 55-летие ансамбля эстрадного танца «Ритм», который носит имя своего создателя Валерия Бурана. Фрагмент из выступления выпускников легендарного коллектива на сцене ОЦКНТ во время праздничного концерта мы и покажем сегодня липчанам для повышения настроения выходного дня. В конце ролика можно увидеть и самого маэстро Бурана.

Видео Аркадия и Максима Свиридовых.



Холодное лето 2026-го

В субботу, 25 июля, в Липецке температура воздуха составит всего от +22 до +24 градусов, осадки должны обойти город стороной. А уже на следующий день, 26 июля, станет прохладнее – от +20 до +22 градусов, пройдут кратковременные дожди.

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Отключение воды

25 июля с 10:00 до окончания ремонтных работ перекроют холодную воду:

- ул. Барашева, 1;
- ул. Октябрьская, 58, 61;
- ул. Первомайская, 59;
- ул. Тельмана, 88;
- ул. Фрунзе, 6, 12, 81, 85;
- пл. Коммунальная, 8, 9, 41;
- пл. Торговая, 14, 15а;
- пр-д Шишкина, 1а.

В частном секторе не повезёт в выходной день жителям улиц Арсеньева, Баумана, 27-59; Бородинской, Вавилова, Гранитной, Гранитной 2-й, Железнодорожной, Карбышева, Костенко, Кротевича, Лавочкина, Литейной, Мешкова, Новокарьерной, Пожарского, Стасова, Урицкого, Шевченко, Щорса, проезда Шишкина.

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26 июля с 10:00 до конца ремонта страдать без удобств будут обитатели частных домов на улицах Будённого, Зоологической, Индустриальной, Пролетарской, Речной, Садовой, Сенной, Смоленской, Сырской.

Отключать свет на выходных никому не планируют. И на том спасибо.

Бензин

На выходных приятно съездить за город, но для этого нужно найти немного горючего. Публикуем ссылку на сервис, который обещает в режиме реального времени рассказывать, на каких заправках выбросили в продажу топливо, какой марки и велики ли очереди. В этом году это, пожалуй, самая актуальная информация для обывателя.

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На свежем воздухе

А на графике ниже от мэрии Липецка вы можете видеть перечень мероприятий в парках и общественных пространствах.

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Музей

Ходить в Липецкий областной краеведческий музей (ул. Ленина, 25) выгоднее именно на выходных, когда плата за экскурсии символическая.

Суббота, 25 июля

12:00 — «Пётр I и Липецкий край» (6+)
16:00 — «Между лесом и степью. От скифов до славян» (6+)

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Воскресенье, 26 июля

12:00 — «Старый город» (6+)
16:00 — «Небо начинается с земли» (6+).

Почувствовать себя гончаром

25 июля в культурном пространстве «Липецкие ремёсла» (ул. Советская, 36) целый день будут проходить мастер-классы. С 11:00 до 18:00 любой желающий может поработать на гончарном круге и попытаться создать свою собственную глиняную вазу или кувшин (12+).

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Кроме того пройдут ещё несколько увлекательных занятий:

11:00 – лепка романовской игрушки «Жаворонок» (6+)
12:00 – занятие для самых маленьких по раскраске фигурок зверушек «Животные из Красной книги Липецкой области» (0+)
14:00 – урок по вязанию крючком (12+)
15:00 – Кольчужное плетение брелока-подвеса. Создание стильного текстильного аксессуара (6+)
16:00 – Плетение браслета-фенечки (6+)

Кино

25 июля в 12:00 в ОЦКНТ (ул. Ксмонавтов, 54а) устроят показ приключенческого фильма «Сивка-Бурка». Россия, 2025. Семейный, приключения. Режиссёр Владимир Штырянов (6+).

2-летнего геймера Тёму привозят на каникулы в глухую деревню Цаплино подальше от интернета. Однако, вопреки ожиданиям, жизнь в деревне бурлит вокруг старинной конюшни бояр Салтыковых, где местные ребята готовятся к соревнованиям по конному спорту. 12-летнему Филе с его верным другом Орликом очень нужна победа в этих соревнованиях, однако над конюшней нависает страшная угроза — ее хотят снести. Мальчишки принимают вызов. Поиски клада, загадочная старуха-призрак, пожар на конюшне, опасные пещеры и победа на соревнованиях — это лето станет для ребят началом крепкой дружбы.

В ролях: Мирон Лебедев, Всеволод Клименюк, Дарья Альхова.


Национальное многообразие 

26 июля в 10:00 в выставочном фойе ОЦКНТ (ул. Космонавтов, 54а) состоится торжественное открытие выставки «Многоликая Россия: фото из семейного альбома» (6+).

22 фотоработы, которые стали победителями конкурса «Многоликая Россия», проводится в рамках липецкого форума «Современные тенденции формирования межрегионального и межнационального сотрудничества». Представители разных культур в народных костюмах, традиционной национальной обстановке и т.д. К каждому снимку прилагается небольшое эссе с историей героев, которое можно прочитать, наведя мобильное устройство на QR-код.

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Вход свободный, выставка будет работать до 9 августа включительно ежедневно с понедельника по пятницу с 8:30 до 17:30.

Высоцкий

26 июля в 16:00 в Быхановом саду пройдёт фестиваль «Высоцкий: Твой! Мой! Наш!» (12+).

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Песни и творчество знаменитого артиста и испарителя собственных песен, который запрещал называть себя бардом. Если пойдёт дождь, то фестиваль переместится в знание Центральной городской библиотеки им. С.А. Есенина (ул. Космонавтов, 15/3).

Смотри на звёзды

26 июля в 21:11 на Зёленом острове липчанам предложат завершить уикенд вечером астрономии (6+).

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Будет работать мобильный планетарий: как стемнеет покажут в телескоп целый космос. А ещё гостей ждут фильмы о Солнечной системе, далеких мирах и созвездиях Северного полушария. Заставит задуматься, насколько удивительна Вселенная, частью которой мы являемся.

Дорогие липчане! Вот и наступили последние выходные июля – время стремительно несётся вперёд в вихре новостей, за которыми необходимо успевать следить на GOROD48. На нашем сайте вы всегда сможете найти самые свежие новости и актуальную информацию о жизни родного региона. Мы ждём вас на наших электронных страницах и в выходные, потому что работаем 24/7, чтобы сделать вас самыми информированными людьми. Заходите чаще, мы вам рады.
Сегодня в Липецке
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Комментарии (4)

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ужОС
сегодня, 14:23
наблюдаем за работой рабочих трамвайных путей, они откровенно ржут над всем этим маразмом - воздух перевозить за лярды
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Велосипедисту
сегодня, 13:09
Забей, считай, что съездил уже!..
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вау!!!
сегодня, 11:43
как стемнеет покажут в телескоп целый космос
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Велосипедист
сегодня, 10:28
На улицу не выйти , идет дождь , а мне нужно ехать , а я дома , сижу на диване
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