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Общество
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сегодня, 14:32
В районе Сырского-Коровино отключат холодную воду
Из-за ремонтных работ на сетях 26 июля без холодной воды временно останутся жители районов Сырское-Коровино – работы будут проводиться по адресам: улица Речная, 54, улица Буденного, 24а, предупредили в «РВК-Липецк».
Подвоз воды будет организован по заявкам потребителей. После окончания работ возможно повышение мутности воды.
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