В районе Сырского-Коровино отключат холодную воду

Из-за ремонтных работ на сетях 26 июля без холодной воды временно останутся жители районов Сырское-Коровино – работы будут проводиться по адресам: улица Речная, 54, улица Буденного, 24а, предупредили в «РВК-Липецк».