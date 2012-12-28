Все новости
Видео
Бизнес
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
А знаете ли вы
Говорит Липецк
Популярное
Комментируют
Четыре сезона: как пережить кабачковый апокалипсис
Общество
БПЛА самолетного типа сбивали над Липецкой областью
Происшествия
Липецкую фабрику «Рошен» Правительство РФ разрешило приватизировать
Общество
Ракетную опасность и угрозу атак БПЛА объявляли в Липецкой области этой ночью
Происшествия
Выходные в Липецке: погодная аномалия, смотри на звёзды, поклонники Высоцкого могут разбежаться
Общество
В Липецке завершено расследование дела о махинациях с автокредитом
Происшествия
Очередная жертва кибермошенников в Липецке лишилась всех накоплений за полгода
Происшествия
Хрипунков не хочет искать защитника на стороне, в семье тамбовского тренера родился ребёнок липчанин
Спорт
Куда подевалась красно-чёрная форма «Металлурга»
Спорт
В Липецкую область не пустили 17 бычков без документов
Общество
Читать все
Очередная жертва кибермошенников в Липецке лишилась всех накоплений за полгода
Происшествия
В Липецке завершено расследование дела о махинациях с автокредитом
Происшествия
В Липецкую область не пустили 17 бычков без документов
Общество
Липчанин Глеб Кирпич выполнил норматив мастера спорта по плаванию
Спорт
В Липецкой области отменен красный уровень
Общество
В Липецкой области дожди, грозы и до +25
Погода в Липецке
«Металлург» пополнили два футболиста
Спорт
Отменен желтый уровень воздушной опасности в Липецкой области
Происшествия
В районе Сырского-Коровино отключат холодную воду
Общество
БПЛА самолетного типа сбивали над Липецкой областью
Происшествия
Читать все
Общество
285
сегодня, 14:32

В районе Сырского-Коровино отключат холодную воду

Из-за ремонтных работ на сетях 26 июля без холодной воды временно останутся жители районов Сырское-Коровино – работы будут проводиться по адресам: улица Речная, 54, улица Буденного, 24а, предупредили в «РВК-Липецк».

С 10:00 и до окончания работ подачу холодной воды приостановят жителям частного сектора улиц Индустриальной, Зоологической, Буденного, Сенной, Сырской, Смоленской, Речной, Пролетарской, Садовой.

Подвоз воды будет организован по заявкам потребителей. После окончания работ возможно повышение мутности воды.
отключение воды
0
0
1
1
2

Комментарии

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Рекомендуем
Общество
«Липецкие зори–2026»: русский стиль, готика, платья из Минска и бриллиант из Дубая
Говорит Липецк
У вас получается откладывать с зарплаты?
Общество
Андрей Мартынец говорил об экологии, а Михаил Щербаков — о ЖКХ
Общество
Весь первый набор на «педиатрию» липецкого РУМа будет бесплатным для студентов
Общество
Елец с размахом отметил День молодежи
Общество
В Липецке продлили на год меры поддержки для пострадавших от воздушных атак горожан
Общество
Губернатор Липецкой области продлил ограничение на продажу бензина
Политика
Главой Липецка стал Михаил Щербаков
Культура
Театр Толстого закрыл 105-й сезон экспериментальной премьерой
Общество
Сделки с недвижимостью по биометрии, справки для родителей по счетам подростков – законы, которые вступают в силу в июле
Все новости
Видео
Бизнес
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
А знаете ли вы
Говорит Липецк
© ООО "Курс", 2006 - 2026
398001, Липецк, пл. Победы, д. 8, оф. 505
Тел.: (4742) 35-72-96, 35-72-91
email: boss@gorod48.ru
Рейтинг@Mail.ru
Наш сайт использует файлы cookie, чтобы улучшить работу сайта, повысить его эффективность и удобство. Подробнее.
Правовая информация
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-52350 выдано 28.12.2012г.
Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Использование материалов
Использование материалов GOROD48.ru разрешено только с письменного согласия и активной ссылкой (hyperlink) на первоисточник.
Реклама на Gorod48
Тел.: (4742) 74-08-08, 77-55-88
email: info@pridemedia.ru
Используя данный сайт, вы даёте согласие на обработку файлов cookie
подтвердить