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21 минуту назад

Липецкую фабрику «Рошен» Правительство РФ разрешило приватизировать

Бывшую кондитерскую фабрику выставят на торги. 

Премьер-министр Михаил Мишустин подписал распоряжение о включении 99,9% акций АО «Липецкая кондитерская фабрика «Рошен» в программу приватизации на 2026–2028 годы. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

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Речь идет сразу о двух площадках фабрики — в Липецке, и селе Косыревке Липецкого округа.

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Предприятие перешло в государственную собственность после того, как в 2024 году Октябрьский районный суд Липецка конфисковал активы в доход России. Причиной стала деятельность бывшего владельца Петра Порошенко, экс-президентаУкраины, который признан в РФ террористом и экстремистом.

История завода началась с покупки в 2001 году Порошенко предприятия «Ликонф». Благодаря инвестициям фабрика стала региональным монополистом по производству конфет, но затем погрузилась в череду судебных споров с холдингом «Объединенные кондитеры» из-за товарных знаков. Затем последовали аресты счетов и уголовные дела о мошенничестве с НДС, которые  привели фабрику  к финансовому кризису.

В 2017 году производство было остановлено, оборудование вывезено на Украину. Попытки продать бизнес за 200 миллионов долларов успехом не увенчались.

Здание фабрики на улице Доватора  стояло в запустении и без охраны разрушаясь. В нем неоднократно возникали пожары.
«Рошен»
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