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Общество
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21 минуту назад
Липецкую фабрику «Рошен» Правительство РФ разрешило приватизировать
Бывшую кондитерскую фабрику выставят на торги.
Речь идет сразу о двух площадках фабрики — в Липецке, и селе Косыревке Липецкого округа.
Предприятие перешло в государственную собственность после того, как в 2024 году Октябрьский районный суд Липецка конфисковал активы в доход России. Причиной стала деятельность бывшего владельца Петра Порошенко, экс-президентаУкраины, который признан в РФ террористом и экстремистом.
История завода началась с покупки в 2001 году Порошенко предприятия «Ликонф». Благодаря инвестициям фабрика стала региональным монополистом по производству конфет, но затем погрузилась в череду судебных споров с холдингом «Объединенные кондитеры» из-за товарных знаков. Затем последовали аресты счетов и уголовные дела о мошенничестве с НДС, которые привели фабрику к финансовому кризису.
В 2017 году производство было остановлено, оборудование вывезено на Украину. Попытки продать бизнес за 200 миллионов долларов успехом не увенчались.
Здание фабрики на улице Доватора стояло в запустении и без охраны разрушаясь. В нем неоднократно возникали пожары.
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