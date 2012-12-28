ДТП на трассе Хлевное-Липецк: водитель госпитализирован после столкновения при развороте

Сегодня на 30-м километре автодороги Хлевное-Липецк, в районе поворота на Задонск, произошло дорожно-транспортное происшествие с пострадавшим.

По предварительным данным, 56-летний водитель автомобиля «Нива», выполняя разворот с полосы для разгона, не уступил дорогу попутному транспорту. В результате произошло столкновение с автомобилем «Фотон» с полуприцепом, за рулем которого находился 66-летний водитель.Как сообщили GOROD48 в УМВД России по Липецкой области, в аварии пострадал водитель «Нивы». Ему оказана медицинская помощь, мужчина госпитализирован. Обстоятельства происшествия уточняются.