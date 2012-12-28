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1711
вчера, 18:33
3

ДТП на трассе Хлевное-Липецк: водитель госпитализирован после столкновения при развороте

Сегодня на 30-м километре автодороги Хлевное-Липецк, в районе поворота на Задонск, произошло дорожно-транспортное происшествие с пострадавшим.

По предварительным данным, 56-летний водитель автомобиля «Нива»,  выполняя разворот с полосы для разгона, не уступил дорогу попутному транспорту. В результате произошло столкновение с автомобилем «Фотон» с полуприцепом, за рулем которого находился 66-летний водитель.

Как сообщили GOROD48 в УМВД России по Липецкой области, в  аварии пострадал водитель «Нивы». Ему оказана медицинская помощь, мужчина госпитализирован. Обстоятельства происшествия уточняются.
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Комментарии (3)

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Как гость
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Сначала новые
да уж
вчера, 20:12
Селянин подумал, что в поле разворачивается.
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q
вчера, 19:01
Грузовым не зря 70 ограничивают, чтобы могли реагировать на любые внезапности.
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Семён
вчера, 20:51
А чайникам на легковых 40 надо сделать, чтобы успевали думать и очи отрывать от телефона
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