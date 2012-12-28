Выходные в Липецке: погодная аномалия, смотри на звёзды, поклонники Высоцкого могут разбежаться
ДТП на трассе Хлевное-Липецк: водитель госпитализирован после столкновения при развороте
ДТП на трассе Хлевное-Липецк: водитель госпитализирован после столкновения при развороте
Происшествия
1711
вчера, 18:33
3
ДТП на трассе Хлевное-Липецк: водитель госпитализирован после столкновения при развороте
Сегодня на 30-м километре автодороги Хлевное-Липецк, в районе поворота на Задонск, произошло дорожно-транспортное происшествие с пострадавшим.
Как сообщили GOROD48 в УМВД России по Липецкой области, в аварии пострадал водитель «Нивы». Ему оказана медицинская помощь, мужчина госпитализирован. Обстоятельства происшествия уточняются.
0
3
4
0
0
Комментарии (3)