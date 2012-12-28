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Погода в Липецке
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31 минуту назад
В Липецкой области погода останется жаркой и сухой
Температура воздуха будет держаться в районе +30 градусов.
По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 10 июня в Липецкой области переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер ночью слабый, днем западный, 5-10 м/сек. Температура воздуха ночью составит от +10 до +15 градусов, днем — от +27 до +32.
В Липецке переменная облачность, преимущественно без осадков. Ночью — от +12 до +14 градусов, днем – от +29 до +31.
День 10 июня стал самым теплым в Липецке в 1948 году, тогда в городе было +32. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1963 году — 2 градуса тепла.
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