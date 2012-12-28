В Липецкой области погода останется жаркой и сухой

Температура воздуха будет держаться в районе +30 градусов.





В ближайшие трое суток в Липецкой области характер погоды существенно не изменится — будет жарко, дождей не ожидается. Среднесуточные температуры составят 22-23 градусов тепла, что на 4-6 градусов выше нормы.По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 10 июня в Липецкой области переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер ночью слабый, днем западный, 5-10 м/сек. Температура воздуха ночью составит от +10 до +15 градусов, днем — от +27 до +32.В Липецке переменная облачность, преимущественно без осадков. Ночью — от +12 до +14 градусов, днем – от +29 до +31.День 10 июня стал самым теплым в Липецке в 1948 году, тогда в городе было +32. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1963 году — 2 градуса тепла.