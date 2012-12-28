В Липецкой области дожди, грозы и до +25

Жара не собирается возвращаться в регион.

В ближайшие трое суток погода в Липецкой области останется неустойчивой. Регион будет находиться под влиянием малоподвижного атмосферного фронта и волновых циклонов – ожидаются дожди различной интенсивности.Среднесуточные температуры составят 18-19 градусов тепла, что на 2-3 градуса ниже нормы.По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 26 июля в Липецкой области облачно с прояснениями, кратковременные дожди, местами ливни, грозы. Ветер северный, ночью 5-10 м/сек, днем усилится до 8-13 м/сек, при грозах порывы до 15-17 м/сек. Температура ночью будет от +11 до +16, днем – от +20 до +25.В Липецке облачно с прояснениями, кратковременные дожди, ночью и утром сильные. Температура ночью будет от +14 до +16 градусов, днем – от +22 до +24 градусов.День 26 июля стал самым теплым в Липецке в 2010 году, тогда в городе было +37. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1996 году – 8 градусов тепла.