В Липецкую область не пустили 17 бычков без документов

Бычков везли из Тамбовской области в Елец через Воронеж.

23 июля на автодороге Р-298 Семилукского района инспекторами ДПС совместно с сотрудниками Управления Россельхознадзора по Воронежской, Белгородской и Липецкой областям был остановлен и досмотрен грузовой автомобиль.Как сообщили в территориальном Россельхознадзоре, при проверке выяснилось, что в кузове находятся 17 молодых бычков, однако сопровождающая ветеринарная документация на партию отсутствовала, а идентификационные бирки на ушах животных не значились. Отсутствие маркировки и бумаг лишило контролёров возможности подтвердить эпизоотическую безопасность региона, откуда был отправлен скот, а также оценить санитарное состояние каждой особи.Водитель пояснил, что поголовье следовало из тамбовского села Земетчино в Елец.Из-за нарушений инспекторы оформили акт о возврате груза и в принудительном порядке сопроводили автопоезд обратно до административной границы Тамбовской области.Все материалы о задержании оперативно направлены в управление Россельхознадзора по Рязанской и Тамбовской областям для организации контрольных и карантинных процедур.В регионе на фоне этого инцидента ужесточили мониторинг транспортных потоков, занятых перевозкой живого скота и продукции животноводства, при активном содействии областного главка МВД.