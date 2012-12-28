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Общество
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сегодня, 13:30
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В Липецкую область не пустили 17 бычков без документов
Бычков везли из Тамбовской области в Елец через Воронеж.
Как сообщили в территориальном Россельхознадзоре, при проверке выяснилось, что в кузове находятся 17 молодых бычков, однако сопровождающая ветеринарная документация на партию отсутствовала, а идентификационные бирки на ушах животных не значились. Отсутствие маркировки и бумаг лишило контролёров возможности подтвердить эпизоотическую безопасность региона, откуда был отправлен скот, а также оценить санитарное состояние каждой особи.
Водитель пояснил, что поголовье следовало из тамбовского села Земетчино в Елец.
Из-за нарушений инспекторы оформили акт о возврате груза и в принудительном порядке сопроводили автопоезд обратно до административной границы Тамбовской области.
Все материалы о задержании оперативно направлены в управление Россельхознадзора по Рязанской и Тамбовской областям для организации контрольных и карантинных процедур.
В регионе на фоне этого инцидента ужесточили мониторинг транспортных потоков, занятых перевозкой живого скота и продукции животноводства, при активном содействии областного главка МВД.
Фото: 36.fsvps.gov.ru
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