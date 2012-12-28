Пригласивший в гости женщину и оформивший на неё микрозайм мужчина оштрафован на 8000 рублей
Общество
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сегодня, 14:52
В лесах Липецкой области установлен IV класс горимости
Под ударом стихии могут оказаться леса.
В условиях сухой и жаркой погоды возникла высокая степень пожарной опасности, выше только чрезвычайная. В связи с этим пожарные напоминают о мерах предосторожности: нельзя разводить костры на полях или в лесу и выбрасывать непотушенные окурки в траву.
«Также привести к пожару может бесконтрольное сжигание травы и мусора. Необходимо помнить, что любое неосторожное обращение с огнём может стать причиной катастрофических последствий. Ваша неосторожность может стать причиной гибели большого количества людей, а также невосполнимой потери лесного массива. Если вы стали свидетелем несчастья, рядом с вами пострадавшие, необходимо немедленно сообщить об этом на телефон службы спасения 01, с мобильного 101», — предупреждают в МЧС.
Напомним, с 20 мая в лесах Липецкой области действует особый противопожарный режим. А с 10 июня въезд и пребывание в лесах ограничены.
Размеры штрафов за нарушение противопожарной безопасности во время действия режима увеличиваются вдвое:
Для физических лиц — от 10 до 20 тысяч рублей.
Для должностных лиц — от 30 до 60 тысяч рублей.
Для индивидуальных предпринимателей — от 60 до 80 тысяч рублей.
Для юридических лиц — от 400 до 800 тысяч рублей.
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