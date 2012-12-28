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Общество
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вчера, 18:28
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Сокольский пляж закрыт для купания
Официально плавать разрешено теперь только на центральном.
Информационные листовки об этом появились сегодня на Соколе.
Пляж закрыт по причине несоответствия воды санитарным нормам.
В администрации города эту информацию подтвердили.
Официально купаться разрешено теперь только на одном из городских пляжей — центральном. Ранее закрыли пляжи в микрорайоне Тракторостроителей и на Новолипецке.
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