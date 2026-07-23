«Металлург» пополнили два футболиста

Обоих мы можем увидеть на поле уже сегодня, причём Илью Коротких в стартовом составе.

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Накануне состав пополнили два футболиста, причём 23-летний защитник Илья Коротких (02.02.2003, 187 см, 75 кг) уже выступал за «Металлург» и в 2023-25 гг. провёл за липчан 47 матчей. На его счету кроме надёжной игры в обороне две голевые передачи: 28 октября 2023 года: его результативный пас (головой!) на Дениса Сёмина Сёмина позволил обыграть «Родину-2» – 1:0 и завоевать путёвку в «Золото».









Всего через три тура Коротких может преодолеть планку в 50 игр за "Металлург"

Второй новобранец полузащитник Вартан Маркарян (17.08.2007, 170 см, 70 кг), воспитанник Академии ЦСКА, последний клуб – дубль «Сочи», за который в Молодёжной футбольной лиге сыграл 26 матчей, забил 3 гола, отметился 2 ассистами. На профессиональном уровне не выступал, но зацепил липецких тренеров техникой, умением обыграть «один в один», которое продемонстрировал и в спарринге с тамбовчанами.









Вартан Маркарян в товарищеской игре с Тамбовом