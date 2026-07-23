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сегодня, 11:30
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«Металлург» пополнили два футболиста

Обоих мы можем увидеть на поле уже сегодня, причём Илью Коротких в стартовом составе.

Сегодня в 15:00 липецкие «сталевары» возобновят выступление в чемпионате: в стартовой игре второго круга наша команда сыграет в Обнинске с «Квантом».

Накануне состав пополнили два футболиста, причём 23-летний защитник Илья Коротких (02.02.2003, 187 см, 75 кг) уже выступал за «Металлург» и в 2023-25 гг. провёл за липчан 47 матчей. На его счету кроме надёжной игры в обороне две голевые передачи: 28 октября 2023 года: его результативный пас (головой!) на Дениса Сёмина Сёмина позволил обыграть «Родину-2» – 1:0 и завоевать путёвку в «Золото».

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Всего  через три тура Коротких может преодолеть планку в 50 игр за "Металлург"

Прошлым летом Коротких перебрался в «Динамо-Владивосток»: осенью сыграл 9 матчей в «Серебре», а весну-2026 пропустил из-за травмы. Летом Илья восстанавливал форму играми за «Елец» в СФФ «Центр», принял участие в спарринге «Металлурга» и тамбовского «Спартака» (2:2), в котором убедил главного тренера Сергея Хрипункова в том, что достоин возвращения в команду.

Коротких способен сыграть как на фланге, так и в центре обороны – здесь он выступит в качестве «пожарного», ведь у «Металлурга» травмировались основные ЦЗ Шота Чихрадзе и Александр Данилов, а капитан команды Дмитрий Пахомов пропустит ближайший матч из-за дисквалификации. В Обнинске Коротких почти наверняка выйдет в стартовом составе.

Второй новобранец полузащитник Вартан Маркарян (17.08.2007, 170 см, 70 кг), воспитанник Академии ЦСКА, последний клуб – дубль «Сочи», за который в Молодёжной футбольной лиге сыграл 26 матчей, забил 3 гола, отметился 2 ассистами. На профессиональном уровне не выступал, но зацепил липецких тренеров техникой, умением обыграть «один в один», которое продемонстрировал и в спарринге с тамбовчанами.

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Вартан Маркарян в товарищеской игре с Тамбовом

Контракт с Ильёй заключён о конца текущего года, в Вартаном – до конца 2028 года, футболисты взяли себе соответственно 3-й и 77-й номера.

После 1-го круга «Металлург» идёт на 4-м месте в своей подгруппе, отставая от «Спартака» (Тамбов) и «Волны» (Нижегородская область) на 10 очков. В Липецке не теряют надежды отыграть отставание, правда, для этого «Металлургу» желательно выиграть почти все матчи во второй половине чемпионата.

25 июля Хрипунков и Ко играют в Обнинске с «Квантом», 1 августа – в Волгограде с «Ротором-2», а 8 августа дома принимают «Рязань».
Футбол
«Металлург»
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Комментарии (1)

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Болельщик
сегодня, 13:21
Сборище отбросов от других команд когда же всё это прекратиться.
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