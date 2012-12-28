Все новости
Видео
Бизнес
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
А знаете ли вы
Говорит Липецк
Популярное
Комментируют
Преподавателя будут судить по обвинению в мошенничестве
Происшествия
15-летний подросток провалился в карьер
Происшествия
Липецкая вечЁрка: претендент на пост мэра, сбитые БПЛА и продажа редкого «Майбаха»
Общество
Пенсионерка загорелась от свечки на подушке
Здоровье
Между умной промышленностью и человеческим капиталом
Общество
Стрелок из автобуса получил два года условно
Происшествия
Не справился с управлением: «Лада Гранта» перевернулась на сельской дороге
Происшествия
Сегодня в Липецке: жара, почему липчане почти не испытывают страха увольнение
Общество
Пригласивший в гости женщину и оформивший на неё микрозайм мужчина оштрафован на 8000 рублей
Происшествия
В Липецкой области ограничивают пребывание в лесах и въезд в них
Общество
Читать все
Скважина или водопровод: два варианта наполнения высохшего пруда на Тракторном
Общество
Льготные выплаты участковым, патрульным и сотрудникам ПДН продлены до октября
Общество
Пенсионерка загорелась от свечки на подушке
Здоровье
Вы помните, как сдавали свой самый трудный экзамен?
Говорит Липецк
51-летняя жительница Грязей зарезала сожителя и села на шесть лет
Происшествия
В общих тратах липчан на платные услуги треть приходятся на ЖКУ
Экономика
Пьяный дебошир держал в страхе общежитие на улице Марины Расковой почти три часа
Происшествия
В обстановке, максимально приближенной к боевой: в области прошли учения «Арсенал-2026»
Общество
В лесах Липецкой области установлен IV класс горимости
Общество
16 проектов НЛМК для чистого воздуха в Липецке
НЛМК Live
Читать все
Происшествия
286
43 минуты назад
3

51-летняя жительница Грязей зарезала сожителя и села на шесть лет

Всему виной ревность.

Грязинский городской суд приговорил к шести годам колонии общего режима 51-летнюю женщину, зарезавшую сожителя на почве ревности. Её осудили по части четвёртой статьи 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего».

Эта история произошла в июле прошлого года между. Как сообщает объединенная пресс-служба судебной системы Липецкой области, пьяная женщина на почве ревности нанесла мужчине один удар ножом в живот, а потом сама вызвала скорую помощь. Мужчину госпитализировали, но спустя 10 часов он умер в больнице.

При вынесении приговора суд учёл ряд смягчающих обстоятельств: раскаяние женщины в содеянном, принесёные ей извинения матери сожителя, отсутствие судимостей, положительные характеристики с места работы и жительства.

Также судом удовлетворен иск матери мужчины о возмещении вреда. С осужденной взыскана компенсация морального вреда в миллион рублей, а также материальный ущерб (расходов на погребение) —  в 85,5 тысячи рублей.
конфликт
поножовщина
1
1
0
1
0

Комментарии (3)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Сначала новые
Буквоед
11 минут назад
Что же там за секс-символ такой,что баба из ревности за нож хватается?
Ответить
Соседка
33 минуты назад
Схлопотала за идиота,вот тебе и романтИк!Выйдешь никому не нужная,без денег,и все из-за любви к пьяным мужикам!Оно того стоило?
Ответить
Не зря
13 минут назад
Любовь ничего не поделаешь плюс водочка
Ответить
Рекомендуем
Общество
За рабочую пятидневку липецкий школьник сможет заработать 2 470 рублей
Общество
На улице Первомайской в Липецке отреставрируют усадебный дом второй половины XIX века
Общество
Опубликован график отключений горячей воды в Липецке
Общество
Маршруты №№24 и 24а продлеваются до гипермаркета «Аршин»
Общество
Отдых в приграничной зоне: липчанам рассказали о новых правилах въезда в Калмыкию и Астраханскую область
Спорт
Пловец, футболист, тренер по бильярду — в Липецкой области готовится назначение нового министра спорта
Общество
Рейтинг автошкол, работа для альтернативной службы и контроль над БАДами станет строже
Общество
Липецк открыл сезон фонтанов под музыку и песни
Общество
Учителя истории будут преподавать традиционные ценности
Общество
Детскую поликлинику на улице Детской ждет ремонт
Все новости
Видео
Бизнес
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
А знаете ли вы
Говорит Липецк
© ООО "Курс", 2006 - 2026
398001, Липецк, пл. Победы, д. 8, оф. 505
Тел.: (4742) 35-72-96, 35-72-91
email: boss@gorod48.ru
Рейтинг@Mail.ru
Наш сайт использует файлы cookie, чтобы улучшить работу сайта, повысить его эффективность и удобство. Подробнее.
Правовая информация
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-52350 выдано 28.12.2012г.
Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Использование материалов
Использование материалов GOROD48.ru разрешено только с письменного согласия и активной ссылкой (hyperlink) на первоисточник.
Реклама на Gorod48
Тел.: (4742) 74-08-08, 77-55-88
email: info@pridemedia.ru
Используя данный сайт, вы даёте согласие на обработку файлов cookie
подтвердить