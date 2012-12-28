Пригласивший в гости женщину и оформивший на неё микрозайм мужчина оштрафован на 8000 рублей
Происшествия
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43 минуты назад
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51-летняя жительница Грязей зарезала сожителя и села на шесть лет
Всему виной ревность.
Эта история произошла в июле прошлого года между. Как сообщает объединенная пресс-служба судебной системы Липецкой области, пьяная женщина на почве ревности нанесла мужчине один удар ножом в живот, а потом сама вызвала скорую помощь. Мужчину госпитализировали, но спустя 10 часов он умер в больнице.
При вынесении приговора суд учёл ряд смягчающих обстоятельств: раскаяние женщины в содеянном, принесёные ей извинения матери сожителя, отсутствие судимостей, положительные характеристики с места работы и жительства.
Также судом удовлетворен иск матери мужчины о возмещении вреда. С осужденной взыскана компенсация морального вреда в миллион рублей, а также материальный ущерб (расходов на погребение) — в 85,5 тысячи рублей.
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