51-летняя жительница Грязей зарезала сожителя и села на шесть лет

Всему виной ревность.

Грязинский городской суд приговорил к шести годам колонии общего режима 51-летнюю женщину, зарезавшую сожителя на почве ревности. Её осудили по части четвёртой статьи 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего».Эта история произошла в июле прошлого года между. Как сообщает объединенная пресс-служба судебной системы Липецкой области, пьяная женщина на почве ревности нанесла мужчине один удар ножом в живот, а потом сама вызвала скорую помощь. Мужчину госпитализировали, но спустя 10 часов он умер в больнице.При вынесении приговора суд учёл ряд смягчающих обстоятельств: раскаяние женщины в содеянном, принесёные ей извинения матери сожителя, отсутствие судимостей, положительные характеристики с места работы и жительства.Также судом удовлетворен иск матери мужчины о возмещении вреда. С осужденной взыскана компенсация морального вреда в миллион рублей, а также материальный ущерб (расходов на погребение) — в 85,5 тысячи рублей.