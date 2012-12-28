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1247
сегодня, 10:55
16

Очередная жертва кибермошенников в Липецке лишилась всех накоплений за полгода

Познания в инвестициях обернулись для липчанина потерей крупной суммы.

В дежурную часть отдела полиции №7 УМВД России по Липецку обратился 49-летний местный житель с заявлением о крупных финансовых потерях. Выяснилось, что на протяжении восьми месяцев горожанин пытался преумножить капитал, однако в итоге лишился всех сбережений.

Как сообщили в УМВД России по Липецкой области, в ноябре прошлого года мужчина прошёл регистрацию на площадке для торговли активами. Там он вышел на контакт с наставницей по имени Юлия, которая позиционировала себя как эксперта по грамотному распоряжению накоплениями. Доверившись её компетенции, липчанин беспрекословно выполнял все поступавшие инструкции и переводил деньги на различные биржевые ресурсы и платформы, которые ему рекомендовала куратор.

Сперва сделки приносили доход – липчанин без проблем выводил небольшие суммы, что укрепляло его веру в надёжность партнёра. С ноября 2025-го по июль 2026-го он суммарно инвестировал 2 миллиона 158 тысяч рублей. Однако когда гражданин попытался обналичить весь накопленный «пассивный доход», администрация потребовала внести комиссионный сбор. Именно на этом этапе мужчина осознал, что на самом деле регулярно перечислял средства мошенникам.

По данному факту сотрудники правопорядка возбудили уголовное производство по статье о мошенничестве.
мошенничество
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Комментарии (16)

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Сначала новые
Гость
сегодня, 15:24
Доигрался
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Поводу
сегодня, 15:23
А Вы не замечали, что следят за нами, как мы выходим и заходим. И даже как по кв ходим?
Ответить
повод задуматься
сегодня, 14:21
родственница приезжала - и сразу ей начали звонить мошенники, как только она перевела деньги с липецкого банка - звонки прекратились....совпадение? кто сливает базы пенсионеров с накоплениями? кто?
Ответить
Сходите
сегодня, 13:50
в сбер и посмотрите там на табло. На нём курс доллара и 4-х металлов (золота, серебра, платины и палладия). Купите всего по чуть-чуть. И напишите нам сюда, получилось или нет.
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нет
сегодня, 14:12
не получится!
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Почему
сегодня, 15:20
не получится! же?
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Алькаш
сегодня, 13:47
Скажи сейчас чего-то,а кто-то проанализирует и будут ему погоны,а тебе срок.Живём в рабстве.
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Пенс
сегодня, 13:22
Никто и никогда сладкими и не очень речами не обогатит никого. Особенно по гад же ту.
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Дед
сегодня, 12:50
Без лоха жизнь плоха !
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ттт
сегодня, 12:50
где эти простофиляи находят "наставников"? открой в любом крупном банке брокерский счет и инвестируй хоть до позеленения. Сейчас кстати тот самый редкий момент когда цена акций на минимуме, есть шанс в несколько раз вырасти ...
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Ну вот
сегодня, 12:26
жадность порождает бедность
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СССР
сегодня, 12:12
тыкая в смартфон не заработать, если только срок!
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пенсионерка
сегодня, 12:44
дебилы мне 75 лет и то я понимаю что это развод.....
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