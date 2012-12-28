Очередная жертва кибермошенников в Липецке лишилась всех накоплений за полгода

Познания в инвестициях обернулись для липчанина потерей крупной суммы.

В дежурную часть отдела полиции №7 УМВД России по Липецку обратился 49-летний местный житель с заявлением о крупных финансовых потерях. Выяснилось, что на протяжении восьми месяцев горожанин пытался преумножить капитал, однако в итоге лишился всех сбережений.Как сообщили в УМВД России по Липецкой области, в ноябре прошлого года мужчина прошёл регистрацию на площадке для торговли активами. Там он вышел на контакт с наставницей по имени Юлия, которая позиционировала себя как эксперта по грамотному распоряжению накоплениями. Доверившись её компетенции, липчанин беспрекословно выполнял все поступавшие инструкции и переводил деньги на различные биржевые ресурсы и платформы, которые ему рекомендовала куратор.Сперва сделки приносили доход – липчанин без проблем выводил небольшие суммы, что укрепляло его веру в надёжность партнёра. С ноября 2025-го по июль 2026-го он суммарно инвестировал 2 миллиона 158 тысяч рублей. Однако когда гражданин попытался обналичить весь накопленный «пассивный доход», администрация потребовала внести комиссионный сбор. Именно на этом этапе мужчина осознал, что на самом деле регулярно перечислял средства мошенникам.По данному факту сотрудники правопорядка возбудили уголовное производство по статье о мошенничестве.