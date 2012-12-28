Липчанин Глеб Кирпич выполнил норматив мастера спорта по плаванию

Но вообще радости мало – в активе наших спортсменов всего одна медаль.

Иван Васильев стал пятым на 200-метровке брассом – 2.22,79). Сильнейшим оказался Кирилл Омельшин из Арзамаса Нижегородской области – 2.18,86.





Фото vk.ru/rusaquatics_swim

Лишь одну медаль завоевали воспитанники липецкого плавания в первенстве России среди юношей и девушек 14-15 лет (2011-12 гг.р.) в Уфе.14-летняя Алина Антонова заняла 2-е место на дистанции 50 метров в плавании на спине. В финале Алина показала результат 29,43 секунды, лишь одну десятую уступив победительнице Полине Кознеделевой из Ставрополя.На других дистанциях даже лучшая ученица тренера Ольги Кумановской была далека от пьедестала. На 100-метровке на спине стала 7-й – 1:04,24, на 200-метровке на спине – 12-й с результатом 2:21,79.Среди юношей лучше всех выступил Глеб Кирпич. На дистанции 200 м на спине он занял 5-е место, при этом впервые выполнил норматив мастера спорта, результат — 2.06,82. Победителем здесь стал Марк Рузанов из Санкт-Петербурга (2.02,59).