В Ельце нашли труп неизвестного мужчины

Его личность и причины смерти выясняют.

19 июля в Ельце у дома №51 на улице Костенко нашли труп мужчины без внешних признаков насильственной смерти.— Его личность, обстоятельства и причины смерти устанавливают сотрудники предохранительных органов, — сообщили GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области.