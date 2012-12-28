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Дело серийного вора-домушника: его добычей стали иконы, ювелирка, инструменты и алкоголь
Происшествия
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сегодня, 11:21
В Ельце нашли труп неизвестного мужчины
Его личность и причины смерти выясняют.
— Его личность, обстоятельства и причины смерти устанавливают сотрудники предохранительных органов, — сообщили GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области.
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