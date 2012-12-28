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Общество
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сегодня, 11:57
76% выпускников Липецкой области улучшили результаты ЕГЭ на пересдаче
16% результат ухудшили, у 8% он не изменился.
Напомним, с 2024 года у выпускников появилось право пересдать ЕГЭ по одному любому учебному предмету независимо от набранного количества баллов. Предыдущий результат участника пересдачи по этому предмету был аннулирован.
Самые популярные предметы для пересдачи — обществознание, русский язык, информатика профильная математика.
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