76% выпускников Липецкой области улучшили результаты ЕГЭ на пересдаче

16% результат ухудшили, у 8% он не изменился.

В пересдаче ЕГЭ 8 и 9 июля приняли участие более 800 выпускников Липецкой области. Как сообщает пресс-служба регионального Министерства образования, 76% участников пересдачи улучшили свой результат, 16% результат ухудшили, у 8% он не изменился.Напомним, с 2024 года у выпускников появилось право пересдать ЕГЭ по одному любому учебному предмету независимо от набранного количества баллов. Предыдущий результат участника пересдачи по этому предмету был аннулирован.Самые популярные предметы для пересдачи — обществознание, русский язык, информатика профильная математика.