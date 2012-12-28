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сегодня, 11:33
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56-летняя липчанка перевела мошенникам из «Госуслуг» и «Роспотребнадзора» 595 000 рублей

Для этого женщина объехала несколько банкоматов в городе.

56-летняя липчанка после общения с мошенниками лишилась 595 000 рублей. Как рассказали GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области, эти деньги она отправила через несколько банкоматов.

Женщине звонили «сотрудники портала Госуслуг» и «Роспотребнадзора», они убедили ее отправить сбережения на «безопасный счёт». 

На «безопасный счёт» отправила свои накопления, 400 000 рублей, 50-летняя жительница Данкова.

Мошенники также обманули ее 65-летнего земляка. Ещё в июне он хотел купить строительные вагончики и перевёл за них 103 000 рублей. Товар данковчанин ждал месяц, а потом обратился в полицию.

А 18-летний липчанин в начале прошлой недели хотел купить четыре блока сигарет «Мальборо» по объявлению в Telegram. Продавцу-мошеннику он перевёл 5000 рублей, после чего тот перестал выходить на связь.
мошенничество
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Комментарии (3)

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Сначала новые
Уборщица
сегодня, 13:07
У этой хоть к 56 годам 595 тысяч имелось, а у меня и этого нет. Ещё про пенсионеров пишут .что миллионы имеют. А тут работала всю жизнь и сейчас, а нет ни шиша. И пенсии нет.
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Хм
сегодня, 13:24
А нам зачем эта информация
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Жительница
сегодня, 12:46
Сколько пишут про мошенников, но люди не перестают им снимать и отправлять деньги. В чем проблема? Или как говорится "рыльце в пушку"?
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