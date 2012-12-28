20-летний и 19-летний курьеры мошенников забрали у липецкого пенсионера почти 4 миллиона рублей
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56-летняя липчанка перевела мошенникам из «Госуслуг» и «Роспотребнадзора» 595 000 рублей
Дело серийного вора-домушника: его добычей стали иконы, ювелирка, инструменты и алкоголь
Происшествия
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сегодня, 11:33
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56-летняя липчанка перевела мошенникам из «Госуслуг» и «Роспотребнадзора» 595 000 рублей
Для этого женщина объехала несколько банкоматов в городе.
Женщине звонили «сотрудники портала Госуслуг» и «Роспотребнадзора», они убедили ее отправить сбережения на «безопасный счёт».
На «безопасный счёт» отправила свои накопления, 400 000 рублей, 50-летняя жительница Данкова.
Мошенники также обманули ее 65-летнего земляка. Ещё в июне он хотел купить строительные вагончики и перевёл за них 103 000 рублей. Товар данковчанин ждал месяц, а потом обратился в полицию.
А 18-летний липчанин в начале прошлой недели хотел купить четыре блока сигарет «Мальборо» по объявлению в Telegram. Продавцу-мошеннику он перевёл 5000 рублей, после чего тот перестал выходить на связь.
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