56-летняя липчанка перевела мошенникам из «Госуслуг» и «Роспотребнадзора» 595 000 рублей

Для этого женщина объехала несколько банкоматов в городе.

56-летняя липчанка после общения с мошенниками лишилась 595 000 рублей. Как рассказали GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области, эти деньги она отправила через несколько банкоматов.Женщине звонили «сотрудники портала Госуслуг» и «Роспотребнадзора», они убедили ее отправить сбережения на «безопасный счёт».На «безопасный счёт» отправила свои накопления, 400 000 рублей, 50-летняя жительница Данкова.Мошенники также обманули ее 65-летнего земляка. Ещё в июне он хотел купить строительные вагончики и перевёл за них 103 000 рублей. Товар данковчанин ждал месяц, а потом обратился в полицию.А 18-летний липчанин в начале прошлой недели хотел купить четыре блока сигарет «Мальборо» по объявлению в Telegram. Продавцу-мошеннику он перевёл 5000 рублей, после чего тот перестал выходить на связь.