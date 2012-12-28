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Общество
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сегодня, 07:00
2

Сегодня в Липецке: первый обязательный ЕГЭ, сколько будут получать те, кто не сдаст

Нас ждут спектакль, бесплатные концерты и кино. небольшой дождь.

Дождь, но небольшой

Днём в Липецке от +22 до +24 градусов, возможен небольшой дождик.

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Отключение воды

С 10:00 до окончания ремонтных работ перекроют холодную воду:
- ул. 8 марта, 26а, 28, 30, 32, 32а;
- ул. Героя России Э.Белана, 9, 11, 11а, 13;
- ул. Советская, 68;
- ул. Хорошавина, 11, 13;
- ул. Стаханова, 44, 46, 48, 48а, 50;
- ул. Фрунзе.

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Кроме того, перебои с водой ожидаются в сёлах Ссёлки и Жёлтые Пески.

Отключение света

С 9:00 до 17:00 обесточат:

- пер. Виноградный, 16;
- Садоводчество «Строитель».

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Пробки

Ссылка на приложение, которое сможет выручить при поездках по городу. 


ЕГЭ

Сегодня первый обязательный экзамен у 11-классников, они будут сдавать ЕГЭ.

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Хочется пожелать удачи будущим защитникам русского языка, а если что-то пойдёт не - пусть писшут исчо.

Выпускной

В 15:00 в детской школе искусств №3 (ул. Пр-т Мира, 15а) пройдёт выпускной концерт (6+).

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Фото vk.com/dshi3_lipetsk

Вы сможете еще раз насладиться талантом юных музыкантов, поблагодарить их за старания, обнять их и сказать «В добрый путь, ребята!».

Концерт

В 18:00 в Городском дворце культуры (ул. Коммунистическая, 20) состоится отчетный концерт образцовой вокальной студии «Фантазёры» (12+). 

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Воспитанники педагога Светланы Сологубовой выступят на концерте : «Песни, танцы, дружба — вот что детям нужно!».

Вход свободный.

Кино под открытым небом

В 19:00 на ул. Замятина, 1 состоится кинопоказ фильма «Царевна-лягушка» Россия, 2025. Семейное фэнтези. Режиссёр Александр Амиров (6+)

В пруду городского парка живёт лягушка, которая очень любит смотреть фильмы в летнем кинотеатре. Однажды она увидела мультфильм, в котором такая же, как она, ловит стрелу и превращается в прекрасную девушку. Это так впечатляет её, что она принимает происходящее за действительность и отправляется на поиски волшебной стрелы. Но вместо неё ловит мячик для гольфа. Рейтинг на «Кинопоиске» - 7,3.


В ролях: Валентина Ляпина, Никита Кологривый, Роман Курцын.

Театр

В 19:01 в культурном пространстве «Прачечная» (пл. Заводская, 9, корп. 2) состоится читка пьесы Г.Лавриненко «Ведунья» (16+).

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Шесть не совсем счастливых женщин, двое не совсем счастливых мужчин и одна потомственная ведунья, которая тоже не совсем счастлива. У каждого - своя история, сначала вызывающая улыбку или откровенный смех, а потом трогающая до слез

ТОП-5 высокооплачиваемых профессий

В Липецке нет работы? Сервис hh.ru утверждает, что в мае 2036 года было открыто более 4,2 тыс. новых вакансий. В лидерах по числу предложений от работодателей оказались операторы производственной линии (12%), разнорабочие (10%), водители (5%), менеджеры по продажам (5%), а также продавцы-консультанты и кассиры (4%).

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В сфере «Административный персонал» работодатели готовы платить более 136,1 тыс. рублей, «Транспорт, логистика, перевозки» — 109,3 тыс. рублей, «Сельское хозяйство» — 101,6 тыс. рублей, «Строительство, недвижимость» — 97,1 тыс. рублей, «Рабочий персонал» — 88,6 тыс. рублей.

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Сегодня в Липецке
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Комментарии (2)

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Сначала новые
Преподавательница
сегодня, 10:23
А где в рейтинге высокооплачиваемых профессий директора колледжей и их заместители?
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Я
9 минут назад
В статье официальные данные. не официальные Вам никто не даст
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