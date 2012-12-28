Сегодня в Липецке: первый обязательный ЕГЭ, сколько будут получать те, кто не сдаст

Нас ждут спектакль, бесплатные концерты и кино. небольшой дождь.

Днём в Липецке от +22 до +24 градусов, возможен небольшой дождик.









- ул. Фрунзе.









С 9:00 до 17:00 обесточат:





- Садоводчество «Строитель».









Пробки





Ссылка на приложение, которое сможет выручить при поездках по городу.





Сегодня первый обязательный экзамен у 11-классников, они будут сдавать ЕГЭ.









В 15:00 в детской школе искусств №3 (ул. Пр-т Мира, 15а) пройдёт выпускной концерт (6+).









Фото vk.com/dshi3_lipetsk





В 18:00 в Городском дворце культуры (ул. Коммунистическая, 20) состоится отчетный концерт образцовой вокальной студии «Фантазёры» (12+).













Вход свободный.









В 19:01 в культурном пространстве «Прачечная» (пл. Заводская, 9, корп. 2) состоится читка пьесы Г.Лавриненко «Ведунья» (16+).









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