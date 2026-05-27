Мощный пожар вспыхнул на улице Баумана: под завалами частного дома могут находится люди
Артёму Крапивину и Дмитрию Шишкину избирают меру пресечения
Следствие настаивает на аресте.
Первым суд выбирает меру пресечения Артёму Крапивину
Судебные заседания по каждому из подозреваемых пройдут отдельно. Обвинение друзьям пока не предъявлено, они в статусе подозреваемых.
Позицию следствия поддерживает заместитель прокурора Лебедянского района Алексей Бутенко. Судья — Надежда Коленкина.
Парней из села Спешнево-Ивановское Данковского округа подозревают в убийстве 42-летнего Алексея Крапивина — отца Артёма.
По данным следствия, в окрестностях села Ольховец Лебедянского округа находившийся на переднем пассажирском сиденье автомобиля Алексей Крапивин получил выстрел из огнестрельного оружия в голову — в отца своего друга из переделанного пистолета стрелял Дмитрий Шишкин. Также следствие полагает, что друзья вместе тщательно планировали преступление. После убийства подозреваемые спрятали тело в лесном массиве и скрылись.
Вину парни полностью признают. Один из рассматриваемых следствием мотивов убийства — Алексей Крапивин предъявлял претензии сыну Артёму по поводу его успеваемости в колледже.
Напомним, эта чудовищная история началась с розыска Алексея и Артёма Кравиных. Они пропали 22 мая, когда Крапивин-старший забрал сына Артёма и его друга Дмитрия на синем «Дэу Матиз» из Липецка, где они учатся в колледже ЛГТУ, и повез домой — в село Спешнево-Ивановское Данковского округа. Затем Алексей и Артём перестали выходить на связь и начались их поиски. При этом при себе в тот роковой вечер у Алексея Крапивина было около 160 тысяч рублей — деньги он снял с банковского счета перед поездкой за сыном.
В ночь на понедельник был найден автомобиль Алексея, а рано утром его труп с огнестрельным ранением. Около пяти вечера полицейские и сотрудники ФСБ задержали друзей на съемной квартире Дмитрия Шишкина на улице Терешковой.
