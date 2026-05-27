Артёму Крапивину и Дмитрию Шишкину избирают меру пресечения

Следствие настаивает на аресте.

Лебедянский районный суд сегодня избирает меру пресечения на время следствия 18-летним друзьям и однокурсникам по колледжу ЛГТУ Артёму Крапивину и его другу Дмитрию Шишкину. Следствие ходатайствует об их заключении под стражу до 24 июля.



Первым суд выбирает меру пресечения Артёму Крапивину

Судебные заседания по каждому из подозреваемых пройдут отдельно. Обвинение друзьям пока не предъявлено, они в статусе подозреваемых.

Позицию следствия поддерживает заместитель прокурора Лебедянского района Алексей Бутенко. Судья — Надежда Коленкина.

Парней из села Спешнево-Ивановское Данковского округа подозревают в убийстве 42-летнего Алексея Крапивина — отца Артёма.

По данным следствия, в окрестностях села Ольховец Лебедянского округа находившийся на переднем пассажирском сиденье автомобиля Алексей Крапивин получил выстрел из огнестрельного оружия в голову — в отца своего друга из переделанного пистолета стрелял Дмитрий Шишкин. Также следствие полагает, что друзья вместе тщательно планировали преступление. После убийства подозреваемые спрятали тело в лесном массиве и скрылись. 

Вину парни полностью признают. Один из рассматриваемых следствием мотивов убийства — Алексей Крапивин предъявлял претензии сыну Артёму по поводу его успеваемости в колледже.

Напомним, эта чудовищная история началась с розыска Алексея и Артёма Кравиных. Они пропали 22 мая, когда Крапивин-старший забрал сына Артёма и его друга Дмитрия на синем «Дэу Матиз» из Липецка, где они учатся в колледже ЛГТУ, и повез домой — в село Спешнево-Ивановское Данковского округа. Затем Алексей и Артём перестали выходить на связь и начались их поиски. При этом при себе в тот роковой вечер у Алексея Крапивина было около 160 тысяч рублей — деньги он снял с банковского счета перед поездкой за сыном.

В ночь на понедельник был найден автомобиль Алексея, а рано утром его труп с огнестрельным ранением. Около пяти вечера полицейские и сотрудники ФСБ задержали друзей на съемной квартире Дмитрия Шишкина на улице Терешковой.
Комментарии (15)

Ужас.
1 минуту назад
Что-то здесь не то… убивать родного отца?!… планировать это?! … что-то не то …
Гость
12 минут назад
Невозможно представить, как можно совершить такое чудовищное преступления в своем уме. Тем более родному сыночку. Страшный ужас.
++++
13 минут назад
Мне кажется сын должен большую сумму денег- мож игрок, мож закладки профукал, тут явно встрял с деньгами. И тот кто стрелял тоже. Видимо им угрожали, а они вот так решили. Отца безумно жалко, 40 лет еще как минимум мог прожить, а тут сын палач- предатель!
Кет
14 минут назад
Господи как матери жить с этим Ужасно Но что то они не договаривают
Житель Сокола
16 минут назад
У меня другой вопрос, получается так, что Дмитрий Шишкин весь день находился в колледже ЛГТУ с огнестрельным оружием?
Бабка Первая
19 минут назад
Следствие настаивает? Неужели кто-то имеет наглость просить домашнего ареста?
Загадка
29 минут назад
Вся история очень неправильная. А не было ли, случаем, в этой истории домашнего насилия? А, может, быть была попытка отца повлиять на дружбу его сына с Шишкиным? Дружба, она бывает разной...
Елена
7 минут назад
Если бы была "неправильная" дружба, то отец не стал бы забирать из колледжа "неправильного" друга. А вот ненависть к отцу, возникшая на почве его самодурства в семье или, например, плохого отношения к матери подростка- это возможно.
не молодой
10 минут назад
Вот именно.
Житель
37 минут назад
Что то здесь не хватает,ну не может быть все так банально просто и 160 тысяч это не те деньги,чтоб убивать родного отца,это надо быть либо под каким то влиянием,либо совсем глупым,чтоб не думать о последствиях,ведь не спонтанно все случилось.
Елена
43 минуты назад
Крупная сумма денег. 160тр. Это, что крупные деньги?
Ха
31 минуту назад
Когда пенсия 20 т.р. это сумашедие деньги...
Да нет,
45 минут назад
Талоны им на усиленное питание. Даже не верится в этот кошмар. Неужели сын?
