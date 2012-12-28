Читать все
Происшествия
Раздавивший «Ладу Гранту» с водителем тополь оказался гнилым внутри

Это дерево в марте подвергалось санитарной обрезке — внешне оно казалось здоровым.

Как выяснил GOROD48, упавший вчера на «Ладу Гранту» под порывом ветра тополь был поврежден так называемой бактериальной гнилью, сделавшей древесину рыхлой изнутри. Такое дерево снаружи кажется здоровым, в то время как бактерии разрушают его структуру. Поэтому в марте, при обследовании 50-летних тополей на улице Московской, управление главного смотрителя мэрии приняло решение об их санитарной обрезке. Но после несчастного случая будет решаться вопрос о сносе всех таких деревьев в месте ЧП.

В марте GOROD48 писал о том, что в 2025 году мэрия Липецка потратила на содержание городской «зеленки» 247 млн рублей — на эти средства в городе снесли и обрезали более 5 900 больных и мертвых деревьев. В этом году выделенных средств хватит лишь на снос и обрезку 3 170 мертвых или опасно наклонившихся деревьев и дробление 50 пней. Тогда председатель департамента дорожного хозяйства и благоустройства мэрии Александр Суворин сообщил депутатам горсовета, что в Липецке по соответствующим актам еще не убран сухостой, предназначенный под вырубку в 2024 году.

По состоянию на сегодня мэрии уже нужно 100 миллионов рублей, чтобы спилить весь актированный ранее сухостой в Липецке. Сейчас в городе сносят деревья по актам января-февраля 2025 года: от графика санитарной вырубки УГС отстает более чем на год. И финансового обеспечения таких расходов в бюджете города пока нет.
Комментарии (4)

Житель Липецка
3 минуты назад
Всë понятно. Дерево внутри гнилое. А я то думал департамент благоустройства гнилой.
Тася
5 минут назад
С 2020 года пишу везде, чтобы спилили тополь по адресу Папина 39. То ковид был, то денег нет, то в процессе рассмотрения. Тополям минимум по 51 году, уже выше девятиэтажного дома. Что сказать: быть беде!
Буквоед
6 минут назад
Вот такие у нас специалисты-гнилое дерево от здорового не отличат!
Гидрометцентр
14 минут назад
там мимо этого тополя постоянно вода текла с автомойки, с химией наверное. Иной раз не пройти не проехать. Может от этого?
