Мощный пожар вспыхнул на улице Баумана: под завалами частного дома могут находится люди
Водитель «Лады Гранты» получил тяжелейшую черепно-мозговую травму от упавшего на машину тополя
Происшествия
447
23 минуты назад
4
Раздавивший «Ладу Гранту» с водителем тополь оказался гнилым внутри
Это дерево в марте подвергалось санитарной обрезке — внешне оно казалось здоровым.
В марте GOROD48 писал о том, что в 2025 году мэрия Липецка потратила на содержание городской «зеленки» 247 млн рублей — на эти средства в городе снесли и обрезали более 5 900 больных и мертвых деревьев. В этом году выделенных средств хватит лишь на снос и обрезку 3 170 мертвых или опасно наклонившихся деревьев и дробление 50 пней. Тогда председатель департамента дорожного хозяйства и благоустройства мэрии Александр Суворин сообщил депутатам горсовета, что в Липецке по соответствующим актам еще не убран сухостой, предназначенный под вырубку в 2024 году.
По состоянию на сегодня мэрии уже нужно 100 миллионов рублей, чтобы спилить весь актированный ранее сухостой в Липецке. Сейчас в городе сносят деревья по актам января-февраля 2025 года: от графика санитарной вырубки УГС отстает более чем на год. И финансового обеспечения таких расходов в бюджете города пока нет.
0
0
1
0
0
Комментарии (4)