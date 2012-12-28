Завтра — День пограничника: в Липецке ограничивается движение транспорта

В связи с проведением шествия, посвящённого Дню пограничника, 28 мая в Липецке будет временно ограничено движение транспорта.«Ограничение будет действовать с 10:00 до 11:30 по маршруту следования пешей колонны: площадь Героев – улица Зегеля – площадь Плеханова – улица Зегеля – Петровский проезд – площадь Революции – переулок Литаврина – улица Первомайская», — сообщает администрация города.В это время движение общественного транспорта на отдельных участках будет осуществляться в режиме ожидания. Ограничение не распространяется на транспорт экстренных оперативных служб.