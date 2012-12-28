У пострадавшей при падении светофора женщины — переломы ноги и ребер, состояние её мужа тяжелее
42 минуты назад
Пострадавший при падении светофора мужчина — в реанимации
У пенсионера целый набор тяжёлых травм. Врачи борются за его жизнь.
Как рассказали GOROD48 в пресс-службе Минздрава Липецкой области, мужчина находится в реанимации. У него — целый набор тяжёлых травм: перелом остистых отростков шейных позвонков, грудных позвонков, перелом лопатки, перелом ребер с двух сторон, малый пневмоторакс. Но пациент в сознании и дышит самостоятельно.
У его жены переломы ноги и ребер. Женщина в стабильном состоянии, она лечится в отделении травматологии.
