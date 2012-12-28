Происшествия
838
42 минуты назад
4

Пострадавший при падении светофора мужчина — в реанимации

У пенсионера целый набор тяжёлых травм. Врачи борются за его жизнь.

28 апреля при падении светофора от сильных порывов ветра на перекрестке улиц Водопьянова и Меркулова пострадали пенсионеры — муж и жена. Им 76 и 74 года.

Как рассказали GOROD48 в пресс-службе Минздрава Липецкой области, мужчина находится в реанимации. У него — целый набор тяжёлых травм: перелом остистых отростков шейных позвонков, грудных позвонков, перелом лопатки, перелом ребер с двух сторон, малый пневмоторакс. Но пациент в сознании и дышит самостоятельно.

У его жены переломы ноги и ребер. Женщина в стабильном состоянии, она лечится в отделении травматологии.
светофор
ветер
1
9
1
2
3

Комментарии (4)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Сначала новые
И что
9 минут назад
Такие светофоры по всему городу???
Ответить
Гость
10 минут назад
Какой ужас, выздоровления, детям подать в суд
Ответить
Жужа
17 минут назад
Какой треш!..Скорейшего выздоровления.
Ответить
Дед
26 минут назад
Вот это светофор ! Как под танк попал
Ответить
