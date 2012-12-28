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Погода в Липецке
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сегодня, 17:00
В Липецкой области небольшие дожди, грозы и до +26
Жары в ближайшие дни не предвидится.
Среднесуточные температуры составят 17-19 градусов тепла, что на 1-2 градуса ниже нормы.
По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 20 июня в Липецкой области переменная облачность, ночью без существенных осадков, днем кратковременные дожди, грозы. Ветер западный, ночью слабее, 2-7 м/сек, днем усилится до 8-13 м/сек. Температура ночью будет от +8 до +13, днем – от +21 до +26.
В Липецке переменная облачность, ночью без существенных осадков, днем кратковременные дожди, грозы. Температура ночью будет от +10 до +12 градусов, днем – от +22 до +24 градусов.
День 20 июня стал самым теплым в Липецке в 1972 году, тогда в городе было +33. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1955 году – 6 градусов тепла.
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