Все новости
Видео
Бизнес
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
А знаете ли вы
Говорит Липецк
Популярное
Комментируют
Более 5 400 сим-карт и деньги изъяли полицейские у чаплыгинских студентов
Происшествия
«Если будут говорить: «Мы не знаем, кто у нас мэр, но мы знаем, что у нас все хорошо, значит, я с задачей справился»
Общество
Липецкая вечЁрка: пострадавшая девочка, возвращение кондукторов и депортированный из Мексики
Общество
«ВАЗ-2112» и «Лада Приора» перевернулись после столкновения
Происшествия
Девять выпускников Липецкой области набрали 100 баллов на ЕГЭ по математике
Общество
В ходе операции «Нелегал» выявили почти 400 нарушений
Общество
В Липецке автоинспекторы задержали нетрезвого мотоциклиста без прав
Происшествия
Для зарубившего бабушку топором внука требуют принудительное лечение
Происшествия
Ударившую двух первоклассников учительницу оштрафовали на 40 000 рублей
Общество
Мать участника СВО через суд добилась выплаты в 130 тысяч рублей на газификацию
Общество
Читать все
Ударившую двух первоклассников учительницу оштрафовали на 40 000 рублей
Общество
Статистика: в Липецкой области дешевели овощи и яйца, дорожали сахар и сладости
Общество
Подруга подкинула проблем: 42-летняя сотрудница МФЦ обвиняется в незаконной передаче персональных данных
Происшествия
В Липецке на сцене «Казаков России» звучали аплодисменты в честь героев в белых халатах
Общество
Для зарубившего бабушку топором внука требуют принудительное лечение
Происшествия
38-летнего мужчину задержали за мат, а в итоге нашли у него наркотики
Происшествия
Напавший на ельчанку с ножом 50-летний мужчина арестован на два месяца
Происшествия
Украинские дроны сбиты над территорией Липецкой области
Общество
В интеллектуальном турнире НЛМК сразятся более 2000 сотрудников
НЛМК Live
В Липецкой области небольшие дожди, грозы и до +26
Погода в Липецке
Читать все
Погода в Липецке
215
сегодня, 17:00

В Липецкой области небольшие дожди, грозы и до +26

Жары в ближайшие дни не предвидится.

20 июня днем территория Липецкой области окажется под влиянием атмосферного фронта атлантического циклона, пройдут кратковременные грозовые дожди. В последующие двое суток атмосферное давление будет расти, существенных осадков не ожидается.

Среднесуточные температуры составят 17-19 градусов тепла, что на 1-2 градуса ниже нормы.

По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 20 июня в Липецкой области переменная облачность, ночью без существенных осадков, днем кратковременные дожди, грозы. Ветер западный, ночью слабее, 2-7 м/сек, днем усилится до 8-13 м/сек. Температура ночью будет от +8 до +13, днем – от +21 до +26.

В Липецке переменная облачность, ночью без существенных осадков, днем кратковременные дожди, грозы. Температура ночью будет от +10 до +12 градусов, днем – от +22 до +24 градусов.

День 20 июня стал самым теплым в Липецке в 1972 году, тогда в городе было +33. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1955 году – 6 градусов тепла.
погода
0
0
1
0
0

Комментарии

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Рекомендуем
Общество
За рабочую пятидневку липецкий школьник сможет заработать 2 470 рублей
Общество
На улице Первомайской в Липецке отреставрируют усадебный дом второй половины XIX века
Общество
Опубликован график отключений горячей воды в Липецке
Общество
Маршруты №№24 и 24а продлеваются до гипермаркета «Аршин»
Общество
Отдых в приграничной зоне: липчанам рассказали о новых правилах въезда в Калмыкию и Астраханскую область
Спорт
Пловец, футболист, тренер по бильярду — в Липецкой области готовится назначение нового министра спорта
Общество
Рейтинг автошкол, работа для альтернативной службы и контроль над БАДами станет строже
Общество
Липецк открыл сезон фонтанов под музыку и песни
Общество
Учителя истории будут преподавать традиционные ценности
Общество
Детскую поликлинику на улице Детской ждет ремонт
Все новости
Видео
Бизнес
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
А знаете ли вы
Говорит Липецк
© ООО "Курс", 2006 - 2026
398001, Липецк, пл. Победы, д. 8, оф. 505
Тел.: (4742) 35-72-96, 35-72-91
email: boss@gorod48.ru
Рейтинг@Mail.ru
Наш сайт использует файлы cookie, чтобы улучшить работу сайта, повысить его эффективность и удобство. Подробнее.
Правовая информация
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-52350 выдано 28.12.2012г.
Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Использование материалов
Использование материалов GOROD48.ru разрешено только с письменного согласия и активной ссылкой (hyperlink) на первоисточник.
Реклама на Gorod48
Тел.: (4742) 74-08-08, 77-55-88
email: info@pridemedia.ru
Используя данный сайт, вы даёте согласие на обработку файлов cookie
подтвердить