В Липецкой области небольшие дожди, грозы и до +26

Жары в ближайшие дни не предвидится.

20 июня днем территория Липецкой области окажется под влиянием атмосферного фронта атлантического циклона, пройдут кратковременные грозовые дожди. В последующие двое суток атмосферное давление будет расти, существенных осадков не ожидается.Среднесуточные температуры составят 17-19 градусов тепла, что на 1-2 градуса ниже нормы.По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 20 июня в Липецкой области переменная облачность, ночью без существенных осадков, днем кратковременные дожди, грозы. Ветер западный, ночью слабее, 2-7 м/сек, днем усилится до 8-13 м/сек. Температура ночью будет от +8 до +13, днем – от +21 до +26.В Липецке переменная облачность, ночью без существенных осадков, днем кратковременные дожди, грозы. Температура ночью будет от +10 до +12 градусов, днем – от +22 до +24 градусов.День 20 июня стал самым теплым в Липецке в 1972 году, тогда в городе было +33. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1955 году – 6 градусов тепла.