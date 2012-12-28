Троих воронежцев задержали с «синтетикой» в Становлянском округе — мужчины арестованы

Становлянский районный суд по ходатайству следствия арестовал троих воронежцев, в автомобиле которых 3 апреля обнаружен сверток с синтетическим наркотиком массой около 100 граммов. Машину полицейские остановили на трассе «Дон» в Становлянском округе.— Задержанные пояснили, что наркотики забрали в Москве для распространения в Липецкой и Воронежской областях. Возбуждено уголовное дело о покушении на сбыт наркотических средств в крупном размер (по части третьей статьи 30, пункту «г» части четвёртой статьи 228.1 УК РФ), — сообщает пресс-служба прокуратуры Липецкой области.Воронежцам грозит до 20 лет лишения свободы.