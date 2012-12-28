Происшествия
60
19 минут назад
Троих воронежцев задержали с «синтетикой» в Становлянском округе — мужчины арестованы
Наркотики они перевозили в машине.
— Задержанные пояснили, что наркотики забрали в Москве для распространения в Липецкой и Воронежской областях. Возбуждено уголовное дело о покушении на сбыт наркотических средств в крупном размер (по части третьей статьи 30, пункту «г» части четвёртой статьи 228.1 УК РФ), — сообщает пресс-служба прокуратуры Липецкой области.
Воронежцам грозит до 20 лет лишения свободы.
0
0
0
1
0
Комментарии