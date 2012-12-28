Операторы претендуют на платежи за регистрацию гаджетов в базе IMEI

Крупнейшие российские операторы предложили Минцифры создать целевой фонд развития сетей связи и импортозамещения критической инфраструктуры.

Наполнять его они рекомендовали, в частности, доходами от регистрации мобильных устройств в базе уникальных идентификационных номеров (IMEI). Это следует из предложений, направленных ими в министерство в рамках подготовки новой редакции Стратегии развития отрасли связи до 2030 года.
О том, что вопрос создания базы IMEI находится в стадии проработки, еще в конце 2025 года сообщали источники на телеком-рынке. Тогда предполагалось введение небольшой фиксированной платы за регистрацию устройств, пишут «Известия».

Вариантов немного — по сути, это может быть владелец аппарата, его импортер (как это делается, например, в Казахстане), либо продавец, отметил директор Института исследований интернета Карен Казарян. При этом, по его словам, вне зависимости от выбранной модели расходы в конечном итоге будут «зашиты» в стоимость смартфона. Мера дискуссионная, так как может повлечь дополнительные расходы покупателей гаджетов, добавил он.

По мнению эксперта Леонида Коника, экономическая природа платы за внесение номера IMEI в базу данных непонятна.

«Для оператора — это всего лишь заполнение еще одного поля в данных пользователя и дополнительных затрат не несет. Судя по заявлениям официальных лиц (документов на этот счет никто пока не видел), эту плату предполагается брать с импортеров. Однако очевидно, что они включат ее в стоимость устройств. В итоге расходы лягут на конечного потребителя. Тогда получается, что эта плата — то ли налог на роскошь (хотя смартфон давно перестал быть таковым), то ли акциз», — отметил он.

Эксперты и участники рынка считают, что отрасли нужны более приемлемые меры поддержки, которые не потребуют расходов конечных пользователей. По мнению гендиректора оператора ЕСК Алхаса Мирзабекова, операторам необходимы льготные финансовые инструменты для инвестиций в обеспечение связью социально значимых объектов, таможенные льготы на ввоз телекоммуникационного оборудования, стимулирования инвестиций в перспективные разработки и технологии, а также формирования более справедливой системы ценообразования на рынке связи.
