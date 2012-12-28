В России
99
сегодня, 12:58

Домашний интернет в РФ может подорожать на 30 процентов

Интернет в России может подорожать на 30 процентов, если будут введены новые требования к провайдерам.

Генеральный директор информационно-аналитического агентства TelecomDaily Денис Кусков рассказал, что в России интернет может подорожать на 8-10% в случае введения новых требований к провайдерам, — пишет «Газета.Ru».

Минцифры предлагает изменить правила работы интернет-провайдеров: ввести платные лицензии и обязать операторов подключаться к СОРМ (установленная у операторов связи система, которая позволяет силовым органам проводить оперативно-разыскные мероприятия).

«Операторы уже подключены к СОРМ. Если возникнут новые требования, влекущие за собой значительные затраты, операторы, безусловно, переложат их на нас — абонентов. Это может привести к росту цен до 30% вместо 10%, которые агентство TelecomDaily прогнозировало на 2026 год в своем ноябрьском исследовании на основе опроса руководителей интернет-компаний», — отметил Кусков.

По его словам, многое будет зависеть от того, введут ли для провайдеров лицензирование и сколько будут стоить такие лицензии. Только после этого можно будет точнее оценить, на сколько именно вырастут тарифы для конечных пользователей, уточнил Кусков.

Он добавил, что новые правила могут особенно болезненно ударить по небольшим провайдерам. По оценке эксперта, такие компании могут либо начать объединяться в более крупные структуры, либо продавать бизнес лидерам рынка. Кусков заключил, что резкого скачка цен в ближайшее время не будет, однако консолидация рынка вполне возможна.
